مشروعات «العبور الجديدة» في 2021.. إنهاء شبكة طرق و21 ألف وحدة سكنية

تابع الدكتور عاصم الجزار، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، موقف المشروعات التي تمّ وجارٍ تنفيذها بالقطاعات المختلفة بمدينة العبور الجديدة خلال العام 2021، مشيراً إلى أنَّ مدينة العبور الجديدة هي إحدى مدن الجيل الرابع الجاري تنفيذها داخل إقليم محافظة القليوبية، التي تشمل تنفيذ عشرات الآلاف من الوحدات السكنية المتنوعة.

42 عمارة تضم 1008 وحدات سكنية لمحدودي الدخل

وأضاف الجزار، أنَّ قطاع الإسكان بمدينة العبور الجديدة خلال 2021 شمل الانتهاء من تنفيذ 42 عمارة تضم 1008 وحدات سكنية لمحدودي الدخل ضمن المبادرة الرئاسية سكن لكل المصريين، ليصبح إجمالي ما تم تنفيذه من وحدات بالمشروع بمنطقة 2600 فدان حوالي 27168 وحدة سكنية.

وشدد وزير الإسكان على ضرورة الاهتمام بتشغيل كل المباني الخدمية بالمدينة، ليستفيد بها السكان، مع الاهتمام بأعمال تنسيق الموقع، وكذا المنشآت الترفيهية بالمدينة، خاصة أنَّ هناك إقبالًا حاليًا على السكن بالمدينة.

من جهته، أضاف المهندس أحمد علي، رئيس جهاز تنمية مدينة العبور الجديدة، أنَّه جارٍ الانتهاء من تنفيذ 806 عمارات تضم 19433 وحدة سكنية نموذج (90 م2) لمحدودي الدخل ضمن المبادرة الرئاسية سكن لكل المصريين، وجارٍ تنفيذ 53 عمارة تضم 1272 وحدة سكنية نموذج (75 م2) لمحدودي الدخل ضمن المبادرة بالحي الـ14، وجارٍ تنفيذ 96 عمارة كمشروع بديل لسكان المناطق العشوائية الغير آمنة منها 16 عمارة الدور الأرضي بها تجاري وإداري حيث تضم العمارات 3360 وحدة سكنية و96 محلاً تجارياً و96 وحدة إدارية بالحي ذاته.

وأشار رئيس جهاز مدينة العبور الجديدة، إلى أنَّه جارٍ البدء في تنفيذ 624 عمارة تضم 14976 وحدة سكنية (نموذج 90 م2) ضمن المبادرة الرئاسية سكن كل المصريين بالحيين الـ15 والـ16 بالمدينة، وجارٍ دفع العمل بالمشروع لإنجاز الوحدات في أقل فترة زمنية.

ولفت إلى أنَّه تمّ الانتهاء من تنفيذ 73 عمارة تضم 1752 وحدة سكنية ضمن محور الإسكان المتوسط «سكن مصر» بمنطقة الـ2600 فدان، وجارٍ التسليم للحاجزين، ليبلغ إجمالي ما تم تنفيذه من وحدات سكن مصر بالمدينة 2040 وحدة سكنية 85 عمارة، كما جرى الانتهاء من تنفيذ 78 عمارة تضم 1872 وحدة سكنية ضمن مشروع الإسكان المتميز ذي الطابع الحديث بمنطقة 2600 فدان.

40 مبنى خدمي و8 مدارس

ونوه رئيس جهاز مدينة العبور الجديدة، إلى أنَّ إجمالي مشروعات الخدمات، تبلغ 40 مبنى خدميًا، موضحًا أنَّه تم الانتهاء من تنفيذ 8 مدارس حيث تم التشغيل لـ 6 مدارس وجارٍ التسليم الابتدائي لمدرستين أخريين، كما تم تخصيص قطعتي أرض بنشاط تعليمي، كما تم الانتهاء من تنفيذ ونقل الأصول لمركزين طبيين وتشغيل أحدهما وتسليم الآخر وجارٍ طرحه بنظام مقابل الانتفاع وجارٍ العمل بمركز ثالث بجانب الانتهاء من تنفيذ 3 ملاعب خماسية.

وأكّد أنَّه جارٍ الانتهاء من تنفيذ ملعبين آخرين، وجارٍ الانتهاء من تنفيذ مركز شباب، والانتهاء من 14 سوقاً تجارية وتم الطرح والتشغيل لـ7 أسواق منها، وجارٍ الطرح والتشغيل لسوقين أخرتين، وجارٍ الانتهاء من تنفيذ مركز شباب بنسبة إنجاز 86%، كما تم البدء في تنفيذ 3 مراكز طبية ونقطة إسعاف و4 حضانات و4 مدراس و6 أسواق تجارية مركز شباب بالحي الـ14.

خزان مياه استراتيجي بسعة 10 آلاف م3

وبالنسبة لقطاع المرافق، أوضح رئيس مدينة العبور الجديدة، أنَّه جارٍ الانتهاء من تنفيذ خزان مياه استراتيجي بسعة 10 آلاف م3، إضافة إلى تنفيذ أعمال الخطوط المغذية لمنطقة الـ2600 فدان والحي 13 والحي 14 بقطر 1200 مم وبطول 7 كم، كما تم البدء في تنفيذ أعمال المرافق الداخلية (مياه – صرف – ري) بالحي 14 والحي ال13.

ولفت رئيس جهاز مدينة العبور الجديدة، إلى أنَّ أعمال الكهرباء والاتصالات، شملت البدء في تنفيذ أعمال شبكة الكهرباء المغذية للحي 13 والحي 14، كما جرى الانتهاء من أعمال شبكة الكهرباء لمنطقة 212 عمارة، والانتهاء من أعمال الكهرباء وشبكة التليفونات لأحياء (الحرية – المجد – الكرامة)، إلى جانب تنفيذ أعمال الكهرباء بمتوسط نسبة إنجاز 80% لقطع الأراضي الأكثر تميزاً (1 & 2)، وبمتوسط نسبة إنجاز 75% لقطع أراضي بيت الوطن، وبمتوسط نسبة إنجاز65% لقطع أراضي الإسكان الاجتماعي وبمتوسط نسبة إنجاز 45% لقطع الأراضي الأكثر تميزاً (3 & 5).

وأوضح رئيس جهاز العبور الجديدة، أنَّ قطاع الطرق والغاز، شمل الانتهاء من تنفيذ 22 كم بشبكة الطرق الرئيسية للمدينة، كما جرى الانتهاء من تنفيذ 51 كم بشبكة الطرق بمنطقة 2600 فدان، كما تمّ البدء في تنفيذ أعمال توصيل الغاز الطبيعي بمنطقة 2600 فدان والحي 14، مشيرًا إلى أنَّ أعمال الزراعة وتنسيق الموقع شملت الانتهاء من تنفيذ أعمال الزراعة والتشجير لمساحة 240 ألف متر مربع بمنطقة 2600 فدان.