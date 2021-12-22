وزير الإسكان: المدن الجديدة مراكز لريادة المال والأعمال

قال الدكتور عاصم الجزار، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، إن المحور الأول لإستراتيجية التنمية القومية 2052 يتكون من 15 نطاقا تنمويا منهم 8 نطاقات تنموية في الصعيد، ما يدل على أهمية الحيز الجغرافي من مشروعات التنمية ونطاقتها الموضوعة في خطة الدولة.

وأضاف «الجزار» خلال كلمته في افتتاح الرئيس عبدالفتاح السيسي لمجمع إنتاج البنزين بشركة أسيوط لتكرير البترول، وعدد من المشروعات التنموية الأخرى في نطاق إقليم الصعيد، أن إستراتيجية شبكة الطرق تتمثل في الدعم العرضي بين نطاق الإنتاج في الوادي والصحراء الغربية مع موانئ التصدير بالمحاور العرضية والطولية.

تحسين خدمات مياه الشرب والصرف الصحي

وأشار إلى أن إستراتيجية رفع كفاءة العمران القائم، وتم من خلال تحسين خدمات مياه الشرب والصرف الصحي؛ التي حدث بها نقلة نوعية كبيرة توفير السكن اللائق الميسر ورفع كفاءة الطرق وإنشاء المحاور الجديدة.

ولفت أنه تم بناء شبكة لمراكز ريادة المال والأعمال «نعتبر المجتمعات العمرانية الجديدة مراكز لريادة المال والأعمال بأشكال مختلفة وفقا لمكانها الجغرافي»، موضحا أن المدن الجديدة ليست مكانا للسكن ولكنها مكانا للعمل.

افتتاح عدد من المشروعات الهامة

ويفتتح الرئيس عبدالفتاح السيسي، اليوم، عددًا من المشروعات القومية في الصعيد، في مجال البترول والمرافق والبنية التحتية، منها مجمع إنتاج البنزين في شركة أسيوط لتكرير البترول بمحافظة أسيوط، إضافة إلى عدد من المشروعات التنموية الأخرى في نطاق إقليم الصعيد.

اهتمام غير مسبوق شهدته محافظات الصعيد، منذ أن تولى الرئيس عبدالفتاح السيسي المسؤولية، إذ أنفقت الدولة أكثر من 375 مليار جنيه منذ عام 2014 حتى الآن، على المشروعات الخدمية، مثل: التعليم والصحة والمرافق والطرق، وبدأ تنفيذ برنامج التنمية للصعيد منذ 2018 في سوهاج وقنا، بالتعاون مع البنك الدولي، بقرض يصل إلى 500 مليون دولار، وتمويل مماثل للحكومة، وشمل البرنامج نحو 18 مليار جنيه، وامتد لمحافظتي سوهاج والمنيا، في ظل توجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسي بتعميم البرنامج على باقي محافظات الصعيد.