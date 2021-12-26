جامعة القاهرة تعلن الانتهاء من تطوير ورفع كفاءة معهد الأورام

قال الدكتور محمد عثمان الخشت، رئيس جامعة القاهرة، إنه تم الانتهاء من أعمال تطوير ورفع كفاءة معهد الأورام القديم، بالإضافة إلى الانتهاء من المبنى الجنوبي للمعهد القومي للأورام القديم، مؤكدًا أن التطوير اشتمل على الأعمال المعمارية والإنشائية والواجهات، والأعمال الكهربائية مثل الشبكات ومحولات الكهرباء، وأنظمة الإنارة والحريق ودوائر المراقبة بالكاميرات، والأعمال الميكانيكية مثل الصرف وتغذية المياه وأنظمة التهوية والتكييف وخزان مكافحة الحريق، فضلاً عن الإحلال الشامل للمصاعد وإنشاء كامل لمحطة وشبكة الإمداد بالغازات.

وأضاف الخشت في بيان له، أنه تطوير معهد الأورام هو أحد المشروعات الكبرى لجامعة القاهرة وبدأ عام 2018 لرفع الطاقة الاستيعابية للمعهد إلى أكثر من 50% بأحدث الأجهزة وفقا لكود المستشفيات العالمية، مشيرًا إلى أنه تمت إضافة 255 سرير منهم 145 سريرًا للمرضى و110 أسرة للعلاج الكيميائي، وإضافة 6 غرف عمليات و18 سريرًا للرعاية المركزة، موضحًا أن المعهد القديم كانت طاقته الاستيعابية 275 سريرا فقط.

المعهد يقدم الخدمة مجانا خاصة للمرضى

وأكد الخشت، أن المبنى الجنوبي للمعهد كان متوقفا منذ عام 2009 وكان آيلاً للسقوط، موضحًًا أن المبنى يمثل 50% من الطاقة الاستيعابية الخاصة بالمعهد، مما يمثل نقلة كبيرة في الطاقة الاستيعابية، متابعًا أن المعهد القومي للأورام يقدم الخدمة مجانا خاصة للمرضى الذين ليس لديهم أي جهة تأمينية للعلاج.

وتستمر جامعة القاهرة في العمل على قدم وساق لتطوير مستشفى أورام الثدي بالتجمع الخامس، حيث تجري توسعات بنسبة 100% من الطاقة الاستيعابية بتكلفة إجمالية تصل إلي 192 مليون جنيه، والتطوير يشمل البنية التحتية والطبية سواء الكشف المبكر والتوعية العلاج وزيادة العيادات الخارجية وإنشاء استراحات للمرضي ومضاعفة الأجهزة التشخيصية وأسرة العلاج الكيميائي، بالإضافة إلى استكمال مستشفى ثابت ثابت الجامعي، ليصبح من أكبر المستشفيات في العالم لعلاج الأمراض المعدية والباطنة والمتوطنة، وأول معهد طبي بحثي متخصص في الأمراض المعدية.

مستشفى ثابت ثابت قدرتها الاستيعابية 300 سرير

وينقسم مستشفى ثابت ثابت إلى 4 مبان، لتكون قدرته الاستيعابية نحو 300 سرير موزعة ما بين الداخلي والرعاية المركزة والطوارئ، ويضم مبنى للأبحاث العلمية فريدًا من نوعه على ثلث مساحة الأرض، ويشمل مركزا بحثيا متقدما في الأمراض المعدية.

وأكد الدكتور الخشت، على أن ما يحدث من عمليات تطوير وتجديدات في مستشفيات جامعة القاهرة بهدف الارتقاء بالخدمات الصحية في ظل الاهتمام بالإنسان والمواطن القادر على المساهمة في بناء مصر الجديدة التي نحلم بها جميعاً، مشيرًا إلى أن مستشفيات جامعة القاهرة تقدم الخدمات لكافة المواطنين من جميع المحافظات وبالمجان بالكامل.