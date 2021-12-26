بوسترات مسرحية «في نص الليل» لحسن الرداد قبل عرضها بالسعودية

سافر الفنان حسن الرداد إلى المملكة العربية السعودية من أجل عرض مسرحيته الجديدة «في نص الليل»، المقرر عرضها ضمن فعاليات موسم الرياض الذي تشرف عليه هيئة الترفيه السعودية.

وروّج الفنان حسن الرداد لمسرحيته الجديدة «في نص الليل»، ونشر بوستر المسرحية عبر صفحته الرسمية بموقع التواصل الاجتماعي «فيس بوك»، وكتب حسن الرداد، «انتظرونا في مسرحية في نص الليل من عالم بهجت قمر في موسم الرياض».

وأضاف الرداد، «ابتداء من 31 ديسمبر 2021 إلى 4 يناير 2022، على مسرح محمد العلى إن شاء الله».

أبطال مسرحية «فى نص الليل»

مسرحية «فى نص الليل» من بطولة غادة عادل وحسن الرداد وريم مصطفى، ومحمد عبد الرحمن وسليمان عيد ومصطفى هريدي ومصطفى بسيط ونيللي محمود، وإخراج عمرو عرفة، وهو عمل مسرحي جديد مستوحى من عالم الكاتب الراحل بهجت قمر.

وتقوم قصتها على إعادة تيمات مختلفة قدمها الكاتب الراحل بهجت قمر فيها مزيج من المسرحيات والأفلام والمسلسلات الإذاعية والتلفزيونية، ووضعت في قالب مسرحي جديد برؤية مختلفة وعصرية.

حسن الرداد يروج لشخصية «فطوطة»

«آنستونا»، هكذا روج الفنان حسن الرداد لمسرحيته الجديدة، ونشر صورة له عبر صفحته الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي «فيس بوك»، وهو يرتدي جاكت مرسوم عليه صورة شخصية «فطوطة»، التي جسدها واشتهر بها الفنان الراحل سمير غانم في فوازير «فطوطة».

فوازير«فطوطة» كانت من أكثر الأعمال التي أحبها الفنان حسن الرداد للنجم الراحل سمير غانم، والد زوجته الفنانة إيمي سمير غانم.

أخر ظهور لحسن الرداد

حرص الفنان حسن الرداد، على دعم الفنان ماجد الكدواني والمخرج عمرو سلامة، في فيلمه الجديد «برة المنهج»، داخل أحد السينمات بالقاهرة الجديدة، حيث يأتي ذلك الظهور الفني الأول له منذ وفاة الفنانين سمير غانم ودلال عبد العزيز.