حسن الرداد يتذكر فطوطة قبل «نص الليل»: آنستونا

نشر الفنان حسن الرداد صورة له عبر صفحته الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي «فيس بوك»، وهو يرتدي جاكت مرسوم عليه صورة شخصية «فطوطة»، التي جسدها واشتهر بها الفنان الراحل سمير غانم في فوازير «فطوطة»، ومدون عليها كلمة «آنستونا»، التي كانت الشخصية دوما تشدو بها.

حسن الرداد يرتدي جاكيت فطوطة

فوازير «فطوطة» كانت من أكثر الأعمال التي أحبها الفنان حسن الرداد للنجم الراحل سمير غانم، والد زوجته الفنانة إيمي سمير غانم.

كان الفنان سمير غانم قد رحل عن عالمنا فى العام الجاري بعد ان اصيب بفيروس كورونا وظل فى المستشفى يعاجل منه لاكثر من شهرين، ولحقت به الفنانة دلال عبدالعزيز بعدها بعدة اشهر اثر اصابتها بنفس الفيروس.

حسن الرداد يسافر للسعودية من أجل عرض «في نص الليل»

وفى سياق آخر، كان الفنان حسن الرداد سافر إلى المملكة العربية السعودية من أجل عرض مسرحيته الجديدة «في نص الليل»، التي من المقرر أن تعرض ضمن فعاليات موسم الرياض الذى تشرف عليه هيئة الترفيه السعودية.

مسرحية «في نص الليل» من بطولة غادة عادل وحسن الرداد وريم مصطفى، ومحمد عبد الرحمن وسليمان عيد ومصطفى هريدي ومصطفى بسيط ونيللي محمود، وإخراج عمرو عرفة، وهو عمل مسرحي جديد مستوحى من عالم الكاتب الراحل بهجت قمر، وهو مشروع جديد يعرض للمرة الأولى في موسم الرياض.

مسرحية «في نص الليل» تقوم قصتها على إعادة تيمات مختلفة قدمها الكاتب الراحل بهجت قمر فيها مزيج من المسرحيات والأفلام والمسلسلات الاذاعية والتلفزيونية، ووضعت في قالب مسرحي جديد برؤية مختلفة وعصرية كتبها أيمن بهجت قمر نجل الكاتب الراحل.