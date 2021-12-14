حسن الرداد في جلسة تصوير جديدة: «اشتقت لنفسي.. وسعيد بعودتها»

نشر الفنان حسن الرداد جلسة تصوير جديدة عبر حسابه على «إنستجرام»، وعلق عليها: «اشتقت لنفسي.. وسعيد بعودتها»، جاء ذلك بعد فترة طويلة من الغياب على مدار الأشهر الماضية، بداية من رحيل والدته ثم وفاة الفنانين سمير غانم ودلال عبد العزيز، وتوالت تعليقات الجمهور على الصور التي نشرها «الرداد»، معبرين عن سعادتهم بعودته مرة أخرى.

وكان «الرداد» نشر جزءا من جلسة التصوير الأحدث له، والتي ظهر فيها عاري الظهر، مساء أمس معلقا: «استيقظت من غيبوبة طويلة.. هذا ما أشعر به الآن»، وهي الصور التي علق عليها الإعلامي رامي رضوان، قائلا: «حسونة يا فورمة» ليرد عليه: «تلميذك».

حسن الرداد: استيقظت من غيبوبة طويلة.. وجمهوره: سعداء بعودتك

وعبر المتابعون الذين وصل عددهم لـ 5 ملايين متابع على الحساب الرسمي لـ حسن الرداد على «تويتر»، عن سعادتهم بعودة فنانهم المفضل، حيث علقت إحدى المتابعات: «كلنا سعداء بهذا الرجوع والطلة والنجاح»، بينما أضاف آخر: «لكل جواد كبوة.. وأنت قد أنك ترجع وأحسن من الأول ونشوفك تاني منور الدنيا»، وأشار آخر إلى عودة الفنان لاستئناف تصوير فيلم «تحت تهديد السلاح»، معلقا: «أيوا كدة أرجع بالتقيل.. عايزين نشوف أكشن محصلش».

الرداد يكشف كواليس الغياب.. ظروف صعبة

وظهر الفنان حسن الرداد للمرة الأولى بعد الأزمة الأخيرة خلال لقائه مع أسما إبراهيم، في برنامج «حبر سري»، المذاع على قناة «القاهرة والناس»، وتحدث عن كواليس تلك الفترة أبرزها كان المعاناة مع مرض والدته التي كانت تدخل المستشفى بمعدل كل 3 أسابيع، «مريت بظروف شخصية كثيرة وفترات صعبة الناس متعرفش عنها حاجة».

كما نفى وجود أي خلافات بينه وبين زوجته الفنانة إيمي سمير غانم، قائلا: «الحمد لله إحنا مستقرين عاطفيًا، بس الفترة اللي فاتت كانت صعبة علينا جميعًا.. وعشان كمان أنفي الشائعات، على أحسن ما يكون».