موجة طقس سيئ تضرب تركيا وانخفاض درجات الحرارة لـ30 تحت الصفر

تعرضت تركيا مؤخراً إلى موجة طقس سيئ، وانخفاض شديد في درجات الحرارة، إلى 30 تحت الصفر، وذلك مع بداية فصل الشتاء، الأمر الذي أدى إلى تغطية الشوارع وأسقف المنازل بالكتل الجليدية البيضاء، حيث إن درجات البرودة غير طبيعية، إذ تتجمد المياه وتصبح الحركة شبه معدومة في الأسواق والشوارع.

تجمد المياه والنوافير بسبب البرد القارس في تركيا

وأعلنت المديرية العامة للأرصاد الجوية التركية، أن عدة ولايات في العاصمة التركية «أنقرة»، شهدت موجة برد قارسة، حيث تجمدت مياه نهر«قيزل‌ إرماق» الذي ينبع من جبل «قزيل داغ» في منطقة «إيمرانلي» بولاية «سيواس»، بسبب انخفاض درجات الحرارة الشديد إلى 29.7 درجة تحت الصفر، فيما تحولت نوافير متنزه «كوجولو»، إلى كتل جليدية ضخمة، وعادة ما تعمل النوافير في المنتزه على مدار السنة رغم انخفاض الحرارة، إلا أن البرد القارس هذه المرة كان مختلفا، وفقا لموقع قناة «روسيا اليوم».

وأضافت المديرية، أنه من المتوقع استمرار سوء الأحوال الجوية، والانخفاض الشديد بدرجات الحرارة، مع تساقط الأمطار الغزيرة على جميع أنحاء البلاد باستثناء سواحل بحر «إيجة».

تحذيرات الأرصاد الجوية في تركيا

وحذرت المديرية، المواطنين من عدم ترك منازلهم إلا للضرورة القصوى حفاظا على سلامتهم، بسبب سقوط ثلوج غزيرة في كل من مدينة ريزا وأرتفين، وكاتامونو وسينوب وزونولداك وبارتين وكارابوك ودوزتشي.

انخفاض شديد بدرجات الحرارة في تركيا

كما أشارت الأرصاد الجوية، إلى أن موجة البرد التي تتعرض لها تركيا حاليا أدت إلى انخفاض درجة الحرارة في ولاية «قونية» وسط البلاد لـ25.3 درجة تحت الصفر، فيما انخفضت درجات الحرارة إلى 25 تحت الصفر في كل من قرية «كوزغن» الواقعة في منطقة «أرضروم» وقرية «صمات» في منطقة «كوزغن»، ومناطق أخرى في شمال غرب و شرق البلاد.