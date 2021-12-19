«مستثمري الغاز»: تركيا لا يمكنها الاستغناء عن غاز مصر

قال الدكتور محمد سعد الدين رئيس لجنة الطاقة باتحاد الصناعات ورئيس جمعية مستثمري الغاز المسال، إن مصر تنجح في فرض استراتيجيتها بأن تُصبح محوراً رئيسياً ونطقه انطلاق قوية لتصدير الغاز الطبيعي المسال لأغلب الدول، حيث بات من المؤكد اعتماد بعض الدول على الغاز المصري كمصدر رئيسي لا غنى عنه.

سعد الدين: تركيا تعتمد على شحنات الغاز المسال من مصر

وأضاف سعد الدين، أن إعلان القاهرة إنشاء منتدى غاز شرق المتوسط كأبرز خطوة للتحول لمركز إقليمي للطاقة يٌعد نجاح كبير لجهود القيادة السياسية في فرض سياسات دولية تحقق أكبر استفادة لمصر وتأمن الاحتياطيات الحالية والمستقبلية من الغاز للدول الأعضاء، وتقضى على كافة الأطماع التي كانت تحيط بالمنطقة والدول الأعضاء.

وأوضح رئيس لجنة الطاقة باتحاد الصناعات، أن تركيا أصبحت تعتمد على شحنات الغاز المسال من مصر كمصدر لا غنى عنه، رغم تعاقداتها على استيراد الغاز الطبيعي المسال من الجزائر وقطر والولايات المتحدة، مشيرًا إلى أن هذه الخطوة تؤكد الرؤية الثاقبة للقيادة السياسية وتتوج النجاح التي حققته مصر في هذا الملف.

تركيا تستقبل 7 شحنات الغاز الطبيعي المسال من مصر

واستقبلت تركيا خلال الشهرين الماضيين عدد 7 شحنات الغاز الطبيعي المسال من مصر، وفقا لما أعلنته وسائل إعلام عالمية.

وارتفعت صادرات الغاز الطبيعي المسال في مصر خلال أول 9 أشهر من العام الجاري إلى نحو 4.4 طن بزيادة 780% مقابل نحو 500 ألف طن خلال نفس الفترة من عام 2020.

وبرزت كمورد رئيسي للغاز الطبيعي المسال إلى السوق التركية، حيث تم شحن سبع شحنات بالفعل حتى الآن في الربع الأخير من عام 2021.

سعد الدين: أنقرة تواجه انتهاء المزيد من عقود الاستيراد للغاز الطبيعي

وتابع سعد الدين، تواجه أنقرة احتمال انتهاء المزيد من عقود الاستيراد طويلة الأجل في المستقبل القريب بعد انتهاء مهلة صفقات مع أذربيجان لتوريد خطوط الأنابيب ونيجيريا للغاز الطبيعي المسال في أبريل وأكتوبر على التوالي.

لا يزال لدى تركيا عقد واحد طويل الأجل للغاز مع شركة سوناطراك الجزائرية المملوكة للدولة، ينتهي عام 2024، ولكن بخلاف ذلك كانت تستقبل الشحنات في الغالب من الولايات المتحدة وقطر.

شحنات منتظمة لتصدير الغاز الطبيعي من مصر

كانت هناك شحنات منتظمة من محطتي تصدير للغاز الطبيعي المسال في مصر - 7.2 مليون طن متري / سنة من محطة إدكو التي تديرها شل ومرفق دمياط الذي تديره شركة إيني والذي تبلغ طاقته 5 ملايين طن / سنة.