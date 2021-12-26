ركاب يضبطون لص الهواتف المحمولة في موقف بالفيوم.. «سرق 30 موبايل»

يوماً تلو الآخر، تزداد وقائع سرقة الهواتف المحمولة من الركاب، خصوصاً من داخل موقف سنورس وطامية بمدينة الفيوم، ما جعل الركاب ينتبهون لهواتفهم ويمسكون بها جيداً حتى لا يقعوا ضحايا للص الهواتف بالموقف.

وكانت يقظة الأهالي سبباً في الأمساك بلص الهواتف المحمولة داخل الموقف بعد سرقته أكثر من 30 هاتفا خلال الأيام الأخيرة الماضية، حيث شعر أحد الركاب بشخص يسرق هاتفه من جيبه وأمسك به متلبساً، وتحفظ عليه بمساعدة الركاب والسائقين لحين وصول شرطة النجدة، والتي أخذته إلى القسم لتحرير المحضر اللازم.

بلاغ بضبط لص هواتف بموقف طامية

وتلقى اللواء ثروت المحلاوي مساعد وزير الداخلية مدير أمن الفيوم، إخطاراً من العميد محمود عبد الفتاح مأمور قسم شرطة أول الفيوم، يفيد ورود إشارة من شرطة النجدة بتلقيهم بلاغاً من ركاب وسائقي موقف طامية وسنورس، بالإمساك بلص الهواتف المحمولة خلال محاولته سرقة هاتف من أحد الركاب أثناء استقلاله سيارة أجرة من الموقف.

الشرطة تصطحب اللص للقسم

وعلى الفور انتقل ضباط قسم شرطة أول الفيوم، برئاسة المقدم أحمد طرفاية رئيس مباحث القسم إلى موقف طامية، ووجد الركاب والسائقين وقد تحفظوا على اللص داخل إحدى سيارات الأجرة بالموقف، وتسلموا اللص ونقلوه إلى قسم شرطة أول الفيوم وسط حراسة أمنية مشددة منعاً لهروبه.

اللص سرق أكثر من 30 هاتفا

وقال سائقوا الموقف في محضر الشرطة، إنّ هذا اللص سرق أكثر من 30 هاتفا من الركاب بالموقف خلال الأيام الماضية، لافتين إلى أنه كل يوم كانت تحدث واقعة سرقة هاتف محمول خصوصاً من طلاب وطالبات الجامعات، مؤكدين أنّهم كانوا يرون هذا اللص كثيراً داخل الموقف ولكن كانوا يعتقدوا أنّه راكب.

واُتخذت الإجراءات القانونية حيال الواقعة، وحُرر المحضر اللازم، وأُحيل المتهم إلى الجهات المختصة التي تولت التحقيقات.