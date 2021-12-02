علقة ساخنة للص سرق هاتف فتاة خلال سيرها وفر هارباً بالفيوم

صرخات واستغاثات فتاة قاطعت هدوء إحدى المناطق السكنية بمنطقة الصوفي، بعدما فوجئت فتاة بقيام لص يستقل دراجة بخارية بسرقة هاتفها وفراره هارباً، فاستغاثت بالمارة قائلةً «حرامي حرامي.. سرق موبايلي.. الحقوني» وفي أقل من ثواني كان قد تجمع عددًا كبيرًا من شباب المنطقة الذين طاردوا اللص حتى تمكنوا من الإمساك به واستعادوا هاتف الفتاة وأعادوه إليها، وأرسلوا أحد شباب المنطقة ليوصلها إلى باب منزلها، بينما بقي الشباب الذين قرروا تلقين اللص درساً، وأعطوه علقة ساخنة حتى فقد الوعي من شدة الضرب.

بلاغ بضبط لص في منطقة الصوفي

تلقى اللواء ثروت المحلاوي مساعد وزير الداخلية مدير أمن الفيوم، إخطاراً من العميد أمير السحلي مأمور قسم شرطة ثان الفيوم، يفيد ورود بلاغاً من شرطة النجدة، بتمكن أهالي منطقة الصوفي من ضبط لص، بعدما قام بسرقة هاتف فتاة وفر هارباً.

الشرطة تنتقل للصوفي لتسلم اللص

وعلى الفور انتقل ضباط قسم شرطة ثان الفيوم برئاسة المقدم حسين فؤاد رئيس المباحث، إلى مكان الواقعة، واستقبله الأهالي والشباب الذين قاموا بتسلم اللص لقوات الشرطة، بعدما أبرحوه ضرباً وأعطوه علقة موت ليكون عبرة لباقي اللصوص، وحتى لا يُقدم على السرقة والتسبب في رعب الفتيات مجدداً.

سرق هاتف الفتاة وتسبب في رعبها

وقال عمرو البحراوي، شاب من منطقة الصوفي والذي تمكن من الامساك بـ«لص الهواتف»، لرئيس المباحث، أنّه كان جالساً في محل عمله بالشارع، وفوجئ بصرخات واستغاثات فتاة سرق لص هاتفها ونظر في الاتجاه الآخر فوجد لص يستقل دراجة بخارية ويحاول الهرب، فطارده هو وأصدقائه وأمسكوا به واستعادوا هاتف الفتاة.

وأضاف أنّ أهالي المنطقة تجمعوا حول اللص وأبرحوه ضرباً حتى فقد الوعي، ثم أحضروا له كوب مياه بسكر حتى يستفيق وأعطوه كوباً من الشاي قبل أن يتم تسليمه للشرطة.

اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة

جرى اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال الواقعة، وأُخطرت النيابة العامة التي تولت التحقيق.