عاجل.. تعطيل الدراسة غدا بكليات جامعة الإسكندرية واستمرارها «أون لاين»

أعلن الدكتور عبد العزيز قنصوة، رئيس جامعة الإسكندرية، تعطيل الدراسة غدا الأربعاء 8 ديسمبر 2021، بجميع كليات ومعاهد الجامعة، مع استمرارها «أون لاين»، وفقا للجداول الدراسية المعلنة بالكليات والمعاهد، وتأجيل امتحانات غدا للطلاب الذين لديهم امتحانات إلى موعد آخر، وذلك نظرًا لحالة عدم الاستقرار فى الأحوال الجوية، وتستمر خلال الساعات المقبلة، وفقا لتوقعات الأرصاد الجوية.

سلامة الطلاب وأعضاء هيئة التدريس والعاملين بالجامعة

ويشمل ذلك الإداريين، ويستثنى القيادات والأطقم الطبية بالمستشفيات الجامعية، الأمن الجامعي، والعاملين فى إدارات الصحة والسلامة المهنية، والنوباتجيات، وما يحدده عمداء الكليات والمعاهد، وفق احتياجاتهم كلياتهم ومعاهدهم، وذلك حرصا على سلامة الطلاب وأعضاء هيئة التدريس والعاملين بالجامعة.