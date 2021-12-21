محافظ المنوفية يستقبل الفنان أحمد ماهر ويؤكد دعمه للقطاع الثقافي

استقبل اللواء إبراهيم أحمد أبو ليمون، محافظ المنوفية، في مكتبه بديوان عام المحافظة، اليوم الثلاثاء، الفنان أحمد ماهر، بحضور أحمد فوزي، مدير مديرية الثقافة بالمحافظة، حيث رحب محافظ المنوفية بالفنان أحمد ماهر على أرض المنوفية.

تناول اللقاء استعراض عدد من الموضوعات الثقافية للنهوض والارتقاء بالخدمات الثقافية المقدمة لأهالي وأبناء المنوفية، كونها من المحافظات الرائدة في مجال التعليم، حيث أشار محافظ المنوفية إلى أنه تم الاتفاق على إعداد وتجهيز إقامة عرض مسرحي لمدة 10 أيام، ابتداءً من أول فبراير القادم والدخول مجاناً، ويستهدف العرض المسرحى كافة فئات المجتمع، بهدف زيادة الوعي ونشر القيم الإيجابية، ومحاربة الأفكار المتطرفة.

وأكد المحافظ أنه لا يدخر جهداً في تقديم الدعم للخدمات الثقافية والفنية من خلال تقديم البرامج والأنشطة التي تستهدف تشكيل وبناء العقول، للمساهمة في رفع الوعي القومي للمواطنين.

ماهر يؤكد على دور الفن والثقافة في إعادة صياغة الوجدان

ومن جانبه، أعرب الفنان أحمد ماهر عن سعادته بتواجده على أرض المنوفية، التي تمتلك نخبة من الأعلام والمشاهير في شتى المجالات الفنية وغيرها، مشيراً إلى أهمية دور الفن والثقافة في إعادة صياغة الوجدان للمواطن المصري والانتماء لوطنه، مشيداً بجهود محافظ المنوفية في خدمة شعب المحافظة بشتى القطاعات الخدمية، فضلاً عن النهوض والارتقاء بالقطاع الثقافي.

محافظ المنوفية يؤكد على دور الثقافة في ترسيخ الهوية وتعزيز قيم المواطنة

كما أكد محافظ المنوفية على أهمية الدور الرائد الذي تقوم به وزارة الثقافة في ترسيخ الهوية الثقافية والحضارية وتعزيز قيم المواطنة، بما يتناسب مع الخطة الاستراتيجية للدولة لبناء الإنسان المصري وخلق جيل واع ومثقف يعي أهمية الوطن وقضاياه.