محافظ المنوفية لـ«الوطن»: تعطيل الدراسة اليوم للطلاب والمعلمين

قر اللواء إبراهيم ابوليمون محافظ المنوفية، تعطيل الدراسة في مدراس محافظة المنوفية، اليوم الاثنين، بسبب سوء الأحوال الجوية في المحافظة، بعد سقوط أمطار كثيفة خلال الساعات الماضية.

قرار تعطيل الدراسة في المنوفية يشمل المدرسين

وأضاف محافظ المنوفية، في تصريحات خاصة لـ «الوطن»، أن القرار يشمل كل مؤسسات التعليم ما قبل الجامعي في جميع المدارس على مستوى جميع قرى ومدن المحافظة، للمدرسين والطلاب.

وشهدت محافظة المنوفية، خلال الساعات الماضية، سقوط أمطار متوسطة إلى شديدة على أغلب مدن المحافظة، في ظل موجة شديدة من الطقس السئ تجتاح أغلب المحافظات، مع تشديد هيئة الأرصاد الجوية بوجود تقلبات ورياح شديدة وأمطار في مصر خلال اليومين المقبلين.

رفع حالة الطوارئ في المنوفية لمواجهة الطقس السئ

وأعلن اللواء إبراهيم أبوليمون، حالة الطوارئ في محافظة المنوفية، استعدادا لموجة الطقس السئ التي تضرب البلاد خلال الساعات المقبلة، مشددا على جميع المسؤولين التواجد الميداني لحل أي مشاكل قد تحدث خلال سقوط الأمطار، وإزالة تجمعات المياه في جميع القرى والمدن.