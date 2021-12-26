تماثيل رمسيس الـ7 بمعبد الأقصر تعود للحياة بعد 2000 عام من تحطمها

بعد اكثر من 2000 عام من تحطمها نجحت البعثة المصرية العاملة في معبد الأقصر في إعادة تجميع رؤوس وتيجان 7 تماثيل من أصل 11 تمثال للملك رمسيس الثاني بالصالة الأولى لمعبد الأقصر، وقال أحمد العربي مدير عام معبد الأقصر، إن طوال سنوات ظلت الرؤوس والتيجان ملقاة بين جنبات المعبد منذ اكتشفها «جاستون ماسبيرو» أثناء أعمال حفريات المعبد منذ قرن من الزمان ولم يبادر أي من مسؤولي الآثار بتجميعها وترميمها.

مدبولي وجه باستكمال باقي التماثيل

وأضاف العربي، في تصريحات خاصة لـ«الوطن»، أنه في 2012 تم عمل مصاطب بجوار التماثيل وضعت عليها الرؤوس، حتى زيارة الدكتور مصطفى مدبولي منذ موسمين والتي تصادفت مع عملنا في أحد تلك التماثيل ليوجه باستكمال التماثيل الـ11خاصة بعد نجاح مهمتنا في تجميع ورفع تماثيل الصرح الأول، لتعود الواجهة لشكلها الذي كانت علية قبل ثلاث آلاف عام والمنقوشة في لوحة بديعة على حائط المعبد الشرقي.

وتابع مدير معبد الأقصر، أنه بعد موافقة اللجنة الدائمة للآثار شكل فريق يضم مهندسان و10 مرممين ومجموعة من العمال المهرة ليبدأ العمل بالبحث في جنبات المعبد عن الأجزاء المفقودة من التماثيل التي تزن عشرات الأطنان من الجرانيت الوردي.

مدير معبد الأقصر: التماثيل السبع كاملة للمرة الأولى منذ آلاف السنين

وأوضح العربي، أن تجميع التماثيل عملية هندسية معقدة تشبه ألعاب البازل، كما تم تنظيف الأجزاء ورفع المخلفات والسناج واسترجاع الألوان وترميمها ومن ثم قمنا برفع الرؤوس والتيجان وتركيبها في عملية استغرقت موسمين لتكون التماثيل السبع كاملة للمرة الأولى منذ آلاف السنين.

وأكد العربي، أن التماثيل أصبحت جزء من الحدث الأكبر خلال افتتاح طريق الكباش والذي افتتحه الرئيس الشهر الماضي، مشيرًا إلى العمل يجري حاليا للانتهاء من التماثيل الأربعة المتبقية لتكون في استقبال الجمهور خلال 2022 وتكتمل كامل آثار الصالة الأولى للمعبد.