حملة لرفع التعديات على حرم الطريق ومتابعة مواقف الأجرة بديروط

شنت الوحدة المحلية لمركز ومدينة ديروط، حملة مكبرة لرفع جميع الإشغالات والتعديات على حرم الطريق تم خلالها ضبط وتحرير عدد من المخالفات وتوجيه إنذارات للمحلات بالالتزام بحدود محلاتهم لعدم التعرض للمسائلة القانونية حال تكرار المخالفات.

وأوضح محمود نجار رئيس مركز ومدينة ديروط، في بيان، إنه تم تنفيذ حملة مكبرة لرفع كافة إشغالات الباعة الجائلين والتعديات على حرم الطريق ومتابعة موقف ديروط - أسيوط لتحقيق الانضباط بمشاركة قسم الإشغالات برئاسة عمر نافع.

رئيس ديروط: منع التعديات على حرم الطريق والحد من الباعة الجائلين

كما تم استهداف مناطق بشارع الجيش وميدان المحطة وشارع بورسعيد ورفع آثار ومخلفات الباعة الجائلين والإشغالات وتطبيق القانون واتخاذ الإجراءات اللازمة نحو المخالفين والمتعدين على حرم الطريق.

وأكد استمرار الحملات لرفع وإزالة الإشغالات من الشوارع والميادين الرئيسية لتسيير حركة المرور ومنع الاختناقات المرورية مع مراعاة البعد الإنساني للباعة الجائلين وذلك بناء على تعليمات اللواء عصام سعد محافظ أسيوط الذي شدد على شن الحملات الدورية ورفع المخلفات والإشغالات من الطرق العامة والميادين الرئيسية.

تكثيف حملات المرافق وإزالة الإشغالات والتعديات على حرم الطريق

وكان اللواء عصام سعد محافظ أسيوط شدد على رؤساء الوحدات المحلية للمراكز والمدن والأحياء بتكثيف حملات المرافق وإزالة الإاشغالات والتعديات على حرم الطريق والمتابعة الدورية للشوارع والميادين الرئيسية لتحقيق الانضباط للشوارع وعدم السماح بالتعدي عليها وإلزام أصحاب المحلات التجارية بحدود محلاتهم.

محافظ أسيوط يتصدى لظاهرة انتشار الباعة وإعاقة المرور

كما وجه محافظة أسيوط التصدي لظاهرة انتشار الباعة الجائلين التي تسبب إشغال وإعاقة المرور بالطريق العام وانتشار المخلفات والقمامة وتحرير المحاضر اللازمة للمخالفين واتخاذ كافة الإجراءات القانونية اللازمة حيالهم فضلا عن متابعة مواقف سيارات الأجرة لتحقيق الانضباط، مشيراً إلى أن الجهاز التنفيذي للمحافظة يعمل على تقديم أفضل الخدمات للمواطنين بمراكز وأحياء المحافظة خاصة التي تمس الحياة اليومية.