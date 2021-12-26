بالأسماء.. 8 مصابين في تصادم سيارتين بطريق «مصر -Yسكندرية» الزراعي

أصيب 8 أشخاص بجروح متفاوتة وكدمات متفرقة بأنحاء الجسم جراء وقوع حادث تصادم سيارة ملاكي بأخرى بطريق «مصر اسكندرية» الزراعي، أمام واحة العرب بنطاق مركز أبو حمص، وجرى نقل المصابين إلى مستشفى أبو حمص، لعمل الفحوصات الطبية اللازمة، وحرر محضر بالواقعة.

إخطار بالحادث

تلقى اللواء أحمد عرفات مدير أمن البحيرة إخطارا من مركز شرطة أبو حمص، يفيد باستقبال المستشفى 8 مصابين بجروح خطيرة وكدمات متفرقة بأنحاء الجسم إثر وقوع حادث تصادم بين سيارتين أمام واحة العرب بنطاق ذات المركز.

أسماء مصابي الحادث

أسفر الحادث عن إصابة كل من جلال محمد عباس 32 عاما، مصاب بكدمات متفرقة بالجسم، عبدالرحمن الشحات المهيش، 20 عاما، مصاب بكدمات متفرقة بالجسم، صبحي سعد عبدالمجيد 45 عاما، مصاب بكدمات وسحجات متفرقة بالجسم، وعرفة فوزى غيث، مصاب باشتباه ما بعد الارتجاج، وكدمات متفرقة بالجسم.

كما أصيب أيضا أحمد محمد عبدالجليل 20 عاما، مصاب بكسر في الحوض وكدمات وسحجات متفرقة بالجسم، أحمد هلال شعبان 20 عاما، اشتباه نزيف بالبطن وكدمات وسحجات متفرقة بالجسم، سامي صبحي عبد اللطيف 30 عاما، اشتباه كسر بالحوض، ومسعد عيد ناجي 42 عاما، مصاب كدمات وسحجات متفرقة بالجسم.

وجرى نقل المصابين إلى مستشفى أبو حمص العام، لعمل الإسعافات الأولية والفحوصات اللازمة، وحرر محضر بالواقعة لمباشرة التحقيقات.