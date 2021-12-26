طقس مشمس في البحيرة وانعدام فرص سقوط أمطار والعظمى تسجل 13 درجة

شهدت محافظة البحيرة، اليوم، طقسا معتدلا تزامن مع سطوع أشعة الشمس على مدن ومراكز المحافظة، وانعدام حركة الرياح، مع توقعات بعدم سقوط الأمطار.

وشهدت المحافظة، أمس، سقوط أمطار خفيفة على عدد من المدن، لاسيما رشيد وإدكو والمحمودية، باعتبارها مدن ساحلية تنخفض بهم درجة الحرارة.

وأصدرت هيئة الأرصاد الجوية، الأسبوع الماضي، بيانا، أكدت فيه تعرض عدد من المحافظات لموجة من الطقس السيئ كان من بينهما محافظة البحيرة، والتي تعرضت لسقوط أمطار غزيرة على كل الأرجاء وهبوب رياح شديدة محملة بالرمال والأتربة.

درجات الحرارة في البحيرة

ووفقا لتوقعات هيئة الأرصاد الجوية، فإن درجة الحرارة العظمى في البحيرة تسجل اليوم 13 درجة مئوية، فيما بلغت نسبة الرطوبة 70%، ووصلت سرعة الرياح إلى 2 كيلو متر في الساعة، وانعدمت فرص سقوط الأمطار، حيث وصلت نسبتها إلى 2%، مع هدوء وانتظام في حركة الأمواج واستمرار الصيد في بوغاز رشيد وإدكو.

تعطيل الدراسة بسبب الطقس السيئ

وشهدت البحيرة سقوط أمطار غزيرة خلال الأسبوع الماضي تسببت في منح طلاب المدارس الحكومية والخاصة والمعاهد الأزهرية بجميع مدن ومراكز المحافظة إجازة، كما علقت جامعة دمنهور الدراسة بها علي أن تكون «أون لاين» نظرا لسوء الطقس ولتأمين سلامة وأرواح الطلاب.

ووجه اللواء هشام آمنة محافظ البحيرة بضرورة متابعة المعديات النهرية، واتخاذ الإجراءات القانونية حيال المخالف منها، مشددا على الصيانة الدورية لأعمدة الإنارة ومتابعة المنازل الآيلة للسقوط، كما شدد على رؤساء الوحدات المحلية بمتابعة الأوضاع أول بأول وسرعة تلقي شكاوى المواطنين والعمل على حلها.