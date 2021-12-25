فحص 521 ألف طالب ضمن مبادرة علاج أمراض سوء التغذية بمدارس البحيرة

وجه اللواء هشام آمنة محافظ البحيرة بضرورة تعاون كافة الأجهزة التنفيذية بالمحافظة، والتنسيق فيما بينها لدعم المبادرة ونجاحها في الوصول إلى جميع تلاميذ المدارس الابتدائية بكافة مدن ومراكز المحافظة.

أشار محافظ البحيرة أن إجمالي ما تم فحصه من طلاب الريف والحضر بلغ 521 ألف و 470 طالب وطالبة ، حيث تم فحص 341290 من طلاب القطاع الريفي، بينما تم فحص 180180 من طلاب الحضر.

أنيميا وسمنة وتقزم

جدير بالذكر أن المبادرة تستهدف الكشف عن أمراض سوء التغذية (الأنيميا، السمنة والتقزم) لطلاب المدارس والمعاهد الأزهرية بالمرحلة الابتدائية والتي تستهدف فحص طلاب جميع المدارس بالريف والحضر وعددهم حوالي مليون طالب وطالبة من خلال 130 فريق طبي متخصص ، حيث يتم خلال الحملة الكشف على أمراض الأنيميا وذلك عن طريق أخذ نقطة دم ووضعها على كاشف يحدد وجود الانيميا من عدمها ومرض التقزم (قصر القامة)، ويتم الكشف عنها عن طريق قياس طول الطفل و مقارنته بمعدلات النمو الطبيعية لعمر الطفل على منحنيات النمو.

إجراء الفحوصات الطبية بالمجان

كما يتم الكشف ايضًا عن سمنة الأطفال و يتم الكشف عنها عن طريق قياس وزن وطول الطفل و قياس كتلة الجسم و مقارنة القياس بالمعدلات الطبيعية لعمر الطفل على منحنيات النمو، وفي حال اكتشاف الإصابة بأحد هذه الأمراض يتم تحويل الطفل المصاب الى لجان الإحالة بالتأمين الصحي للعلاج بالمجان، لإجراء جميع الفحوصات الطبية الكاملة عليه، وسيتم متابعة الأطفال أثناء وبعد الحملة، حتى يتم شفاء الطفل تماما.