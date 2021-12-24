مصرع شاب على يد شقيقه في البحيرة لخلافات أسرية

لقي شاب مصرعه إثر مشاجرة في منطقة الشهابي التابعة لقرية أبو الخاوي بمركز كوم حمادة بمحافظة البحيرة، قبل قليل، وجرى نقل الجثة إلى ثلاجة حفظ الموتى تحت تصرف النيابة العامة وحرر محضر بالواقعة لمباشرة التحقيقات.

إخطار بالواقعة

تلقى اللواء أحمد عرفات مدير أمن البحيرة، إخطارا من مركز شرطة كوم حمادة يفيد استقبال المستشفى جثة شاب إثر مشاجرة بعزبة الشهابي التابعة لقرية أبو الخاوي بذات المركز، وجرى حفظ الجثة وتحرير محضر بالواقعة.

الشاب لقي مصرعه على يد شقيقه

بالانتقال والفحص تبين وفاة «عمرو.ف.ق» 38 عاما، وجرى حفظ الجثة تحت تصرف النيابة العامة بمستشفى كوم حمادة العام وجرى تحرير محضر بالواقعة للعرض على النيابة العامة لمباشرة التحقيقات.

وأشار مصدر أمني إلى أن الشاب لقي مصرعه على يد شقيقه إثر مشاجرة نشبت بينهما لخلافات أسرية، مضيفًا أنه وقع مشاجرة بينهما في وقت سابق حاول المتهم «أحمد.ف.ق» قتل المجني عليه وذبحه إلا أنه فشل في ذلك، وجاري استكمال التحقيقات.