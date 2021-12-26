ندوة بالمهندسين: مصر تمتلك 40 قمرًا صناعيًا وترصد المخدرات فضائيا

قال الدكتور أحمد فرج أستاذ مساعد بكلية الهندسة جامعة السويس، إن مصر تمتلك حاليًا نحو 40 قمرًا صناعيًا بواقع 3 أقمار صناعية كبيرة، و35 قمرًا صناعيًا تعليميًا، إضافة إلى أقمار صغيرة أخرى بالتعاون مع الصين وفرنسا للاستشعار عن بُعد.

الأقمار الصناعية ترصد النباتات المخدرة

وأشار فرج في المحاضرة التي نظمتها شعبة الهندسة الميكانيكية التابعة لنقابة المهندسين بعنوان «الفضاء والتنمية»، إلى أنه يتم رصد النباتات المخدرة والبؤر الإجرامية على الحدود فضائيًا.

وجاء ذلك بحسب بيان نقابة المهندسين اليوم، في «يوم من أيام شعبة الهندسة الميكانيكية»، شارك فيه المهندس حسن عبدالعليم أمين عام نقابة المهندسين، والمهندسة زينب عفيفي الأمين العام المساعد، والمهندس أحمد حشيش أمين الصندوق المساعد والمتحدث الإعلامي للنقابة، كما كرمت الشعبة برئاسة المهندس عادل درويش، 12 محاضرًا قدموا محاضراتهم لمهندسي الشعبة عبر تقنية زووم خلال فترة منع التجمعات بسبب كورونا.

ومن جانبه قال المهندس حسن عبدالعليم، بحسب بيان النقابة، إن شعبة ميكانيكا تمثل قيمة مضافة كبيرة لنقابة المهندسين، لما تقدمه من محاضرات وندوات يستفيد منها جموع المهندسين، مشددًا على أن المهندسين هم قاطرة التنمية في مصر، مشيرًا إلى أن نقيب المهندسين «هاني ضاحي» كان حريصًا على المشاركة لولا ارتباطه بدعوة رئاسية في مدينة الأقصر.

معاشات المهندسين

وأكدت المهندسة زينب عفيفي، أن مجلس النقابة الحالي يبذل أقصى جهد لتحقيق صالح المهندسين والارتقاء بمهنة الهندسة، مشيدة بجهود المهندس هاني ضاحي، نقيب المهندسين لتحقيق طموحات المهندسين، مشيدة بما شهده ملف المعاشات في السنوات الأخيرة.

كما أشاد المهندس أحمد حشيش، بأنشطة الشعبة الميكانيكية، التي تقدم ندوات في قضايا مهمة ويحاضر فيها أعلام الهندسة الميكانيكية، قائلًا: «شعبة ميكانيكا إحدى الشُّعب التي تفتخر بها نقابة المهندسين».

وبدوره وجّه المهندس عادل درويش، رئيس شعبة ميكانيكا، الشكر للمهندس هاني ضاحي، نقيب المهندسين وجميع أعضاء هيئة مكتب النقابة على دعمهم الكامل ومساندتهم لأنشطة شعبة ميكانيكا، قائلً: «شعبة ميكانيكا أولى شُعب النقابة تقدم محاضرات على زووم خلال فترة منع التجمعات بسبب جائحة كورونا، ووجدنا دعمًا كاملًا من نقيب المهندسين، المهندس هاني ضاحي، وجميع أعضاء هيئة مكتب النقابة، وكذلك دعمنا بشكل كبير المهندس خالد عيسى، نقيب مهندسي مطروح الذي خصص للشعبة خط زووم، لتصل المحاضرات إلى جميع ربوع مصر، فشكرًا لكل من مد يد العون لشعبة ميكانيكا وساهم في نجاح فعالياتها».

فيما أضاف المهندس محمد عبدالمجيد، وكيل الشعبة قائلا: «قدمنا محاضرات يستفيد منها جموع المهندسين، وليس شعبة ميكانيكا فقط، وكان على رأسها محاضرات عن الطاقة المتجددة وهندسة الفضاء، وتمكنا من استضافة العالم المصري الكبير فاروق الباز عبر تقنية زووم، وتحدث عن ممر التنمية في محاضرة لاقت إقبالًا كبيرًا من جموع المهندسين في مصر وخارجها».

شملت قائمة المحاضرين المكرَّمين: الدكتور مهندس علي عبدالنبي، والدكتور مهندس استشاري فاروق الحكيم، والمهندس الاستشاري محمد عزب، والمهندس الاستشاري عبدالله دهينة، والمهندس الاستشاري عبدالناصر مجاهد، والدكتور مهندس طارق رزق شلبي، والدكتور مهندس أحمد فرج، والمهندس محمد عبدالمجيد، والمهندس عماد عزيز غالي، والمهندس حسن الرمال، والدكتور مهندس عبدالرحيم دهينة، والمهندس محمد حجازي.