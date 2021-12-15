زيادة معاشات أعضاء نقابة المهندسين 20% بدءا من يناير 2022

أعلنت نقابة المهندسين، اليوم، زيادة معاشات الأعضاء بنسبة 20% بدلا من 15% بعدما وافقت هيئة مكتب النقابة على توصية بالزيادة بهذه النسبة ورفعها لمجلس النقابة في اجتماعه أمس للتصديق عليها.

زيادة معاشات نقابة المهندسين

وبخصوص زيادة معاشات نقابة المهندسين، أكد المهندس أحمد حشيش، أمين الصندوق المساعد، بحسب بيان عن النقابة، زيادة معاشات المهندسين بنسبة 20% بدلا من 15% بداية من يناير 2022 طبقا لتفويض الجمعية العمومية لهيئة مكتب النقابة.

وثمّن حشيش الدور المجتمعي والوطني لمجلس النقابة برئاسة المهندس هاني ضاحي، موضحا أنّ الفائض التاريخي الذي ذكر في الجمعية العمومية نتاج اتحاد وتضافر جهود أعضاء المجلس الحالي بالتعاون مع أجهزة الدولة الهندسية المختلفة.

انتخابات نقابة المهندسين

وبعيدا عن زيادة معاشات نقابة المهندسين، أعلنت النقابة في وقت سابق اليوم، تشكيل اللجنة العليا المشرفة على انتخابات المهندسين 2022 برئاسة المهندس هاني محمود، مستشار رئيس الوزراء للإصلاح الإداري ووزير الاتصالات الأسبق، وعضوية كل من: الدكتور معتز طلبة، المهندس عادل درويش، المهندس فايق جرجس، المهندس أحمد السيد، المهندس عادل عبد العزيز نور الدين، والمهندس طارق عبدالمنعم طارق».

وبعيدا عن قرار زيادة معاشات نقابة المهندسين فقد أشار المهندس هاني ضاحي إلى أنّ هيئة مكتب النقابة العامة أجرت العديد من الزيارات إلى النقابات الفرعية، آخرها كان إلى محافظتى بورسعيد والشرقية، للتواصل مع المهندسين وإطلاعهم على الحقائق، قائلا: «نحن لا نتجمل، لكن نقر الحقيقة والواقع ونحترم الصغير والكبير» بحسب بيان المهندسين.

مشروع العلاج

وبالإضافة إلى قرار زيادة معاشات نقابة المهندسين فقد تطرق المهندس محمد عبدالعظيم وكيل النقابة ورئيس لجنة الرعاية الصحية، إلى ما اتخذ من خطوات في أول أيام الاشتراك والتجديد بمشروع الرعاية الصحية للمهندسين وأسرهم، موضحا أنّ مجلس النقابة لم يقر أي زيادة على الاشتراك، وهذا العام سيشهد تطبيق الزيادة التي أقرها مجلس النقابة في الجمعية العمومية، وأي شكوي ولو بسيطة أثناء التجديد يتم حلها لحظيا.