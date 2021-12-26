ارتفاع أسعار فورد فوكاس الجديدة 2022.. وزيادة في مدة الضمان

مع اقتراب العام الجديد، وانتهاء عام 2021، تم طرح عدد من الطرز للسيارات الملاكي داخل السوق المحلي موديل العام 2022، ومن ضمن القائمة سيارة «فورد فوكاس»، والتي تم الإعلان عن طرح فئاتها للعام الجديد في مصر بأسعار تبدأ من 370 ألف جنيه، حسب البيان الصادر من الوكيل المحلي للعلامة «فورد» في مصر.

ترصد الوطن خلال السطور التالية قائمة الأسعار الرسمية للسيارة الجديدة «فورد فوكاس موديل 2022» داخل السوق المحلي المصري، وأهم التجهيزات والمواصفات الخاصة بالسيارة.

قائمة أسعار فورد فوكاس 2022

تنتمي السيارة لفئة السيارات السديان، وتتوافر في السوق المحلي بـ 5 فئات مختلفة التجهيزات، وتأتي في السوق بزيادة وصلت إلى 10 ألاف جنيه، مع تغير في مدة الضمان لتصبح 3 سنوات بدلا من سنتين أو 100 ألف كم أيهما أقرب، وتأتي بأسعار:

-الفئة الأولى بسعر 370,000 جنيه.

-الفئة الثانية بسعر 390,000 جنيه.

-الفئة الثالثة بسعر 400,000 جنيه.

-الفئة الرابعة بسعر 435,000 جنيه.

-الفئة الخامسة بسعر 480,000 جنيه.

تجهيزات ومواصفات فورد فوكاس 2022

- تعتمد السيارة على محرك ثلاثي الأسطوانات، بسعة 1.5 لتر 1500 سي سي، ينتج قوة قدرها 120 حصانًا، وعزم أقصى للدوران 151 نيوتن/ متر.

- المحرك متصل بناقل حركة أوتوماتيكي مكون من 6 سرعات.

- تعتمد السيارة على منظومة الجر الأمامي للعجلات.

- تستهلك السيارة متوسط 5.5 لتر من الوقود لقطع مسافة 100 كم.

- تتوافر السيارة بأبعاد (4647 ملم الطول، 1825 ملم العرض، 1471 ملم الارتفاع).

- تأتي السيارة مزودة بعدة تجهيزات ووسائل للأمان من بينها «وسائد هوائية أمامية وجانبية، حساسات ركن أمامية وخلفية، وفرامل يد كهربائية سهلة التحكم، تكييف أوتوماتيك ثنائي مع إمكانية للتحكم في درجة الحرارة لكل نطاق من السيارة على حدة، شاشة 8 بوصه للتحكم في أنظمه الترفيه والخرائط، نظام صوتي B&O مكون من 10 سماعات، شاشه ضوئية بأعلى التابلوه لعرض المعلومات على الزجاج الأمامي».

كما يتوفر بالنسخة عالية التجهيزات «شاشه كاملة بالعدادات مقاس 12.3 بوصة، فتحه سقف بانورامية، خاصية Auto Hold لتثبيت السيارة تلقائيا في المنحدرات لتجنب تحركها في حالة عدم ضغط الفرامل، مصابيح ضباب متأقلمة للإنارة مع المنحنيات Adaptive cornering fog lamps، نظام التنبيه في حاله الخروج من المسار، وتنبيه في حالة اقتراب خطر الاصطدام».