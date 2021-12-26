السيسي يسأل عن موعد مشروع بجنوب الوادي: بقى التزام عليكم أمام المصريين

ناقش الرئيس عبدالفتاح السيسي، اللواء توفيق سامي توفيق رئيس مجلس إدارة الشركة الوطنية لاستصلاح وزراعة الأراضي الصحراوية، العرض الذي قدمه لأعمال تنمية مشروع تنمية جنوب الوادي، إذ استفسر عن أحد المشروعات.

الرئيس: «كل ما يمكن زراعته يكون السنة الجاية جاهز»

وقال الرئيس السيسي: «قلت السنة الجاية هنستكمل زراعة فرع 4، طيب الريف المصري وجنوب فرع 4 والتوسعات المستقبلية عاملين حسابكم على امتى فيهم؟»، ليردّ اللواء توفيق: «أوامرك يا أفندم».

وعقب رئيس الجمهورية: «أوامري إيه ما إحنا متكلمين، كل ما ندخل أراضي زراعية للإنتاج، ده بيديني فرصة، دول بنزرعهم قمح، فتحرمني من 150 ألف فدان السنة الجاية بزرعهم قمح.. دول بحوالي نص مليون طن».

السيسي: «سنلبي أي مطالب»

وتابع الرئيس: «بقى التزام عليكم أمام المصريين، فكل ما يمكن زراعته يكون السنة الجاية جاهز، ولو فيه مطالب هنلبي المطالب»، ليرد اللواء توفيق عليه: «لو على الزراعة إحنا قادرين نزرع، لكن الترفيق هيكون 250 ألف فدان».