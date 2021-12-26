السيسي يشهد فيلما تسجيليا بعنوان «البساط الأخضر»

يشهد الرئيس عبدالفتاح السيسي، فيلما تسجيليا بعنوان «البساط الأخضر»، خلال افتتاح الرئيس عدد من المشروعات القومية في منطقة توشكى.

دعم الري الحديث لتطوير الحقول وتمويل المزارع

ولجأت الدولة إلى الري الحديث لأراضي الزراعية التي يصل حجمها في مصر إلى 9.2 مليون فدان، للتغلب على ندرة المياه، ما ساهم بدوره في مضاعفة الإنتاج من قصب السكر، حيث ارتفع الإنتاج من 35 طنًا لـ60 طنًا، فضلًا عن توفير الأسمدة والمياه بنسبة تصل إلى 30%، إذ تعتمد الزراعات الحديثة على التوسع في الرقعة الزراعية ذاتها من خلال أعلى زيادة إنتاجية الفدان، كما أطلق البنك الزراعي مبادرة لدعم الري الحديث لتمويل المزارع وتطوير الحقول.

تحديث الري الحقلي

جهد كبير تبذله الدولة المصرية لتطوير وزيادة الرقعة الزراعية لسد الفجوة الغذائية، إذ تنسق وزارة الزراعة مع وزارة الري ضمن مشروع تحديث الري الحقلي، لاستخدام التقنيات الزراعية الحديثة وزيادة الإنتاج وتوفير مياه لزراعة المساحات الجديدة، وتقاسمت الوزارتان الأفدنة الزراعية بالمحافظات حتى تُحدث بنظام الري، إلى جانب توعية المزارعين والمستثمرين وتوضيح الفوائد التي ستعود على الأهالي من تطبيق المنظومة.