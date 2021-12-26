بث مباشر.. السيسي يشهد افتتاح مشروعات بالصعيد وأكبر مزرعة تمور بالعالم

نشرت فضائية «إكسترا نيوز» بثا مباشرا لحضور الرئيس عبدالفتاح السيسي، بعد قليل، افتتاحات مشروعات الاستصلاح الزراعي وزراعة الأراضي الصحراوية في توشكى بصعيد مصر.

افتتاح أكبر مزرعة تمور في العالم

وتتضمن الافتتاحات أيضا، افتتاح أكبر مزرعة للتمور حول العالم، بها أكثر من مليون نخلة حتى الآن، كما سيجري افتتاح مشروع يخص محصول القمح بمساحة كبيرة تضاف للرقعة الزراعية المصرية.

مشروعات تنموية وخدمية في «أسبوع الصعيد»

افتتاحات تنموية وخدمية كبرى تشهدها محافظات الصعيد، تحت شعار «أسبوع الصعيد»، تأكّيدًا على أن محافظات الجنوب تقع في القلب من اهتمامات الدولة، إذ إنّ الارتقاء بجودة خدمات الأهالي يأتي على رأس الأولويات فيما يصب في صالح الاقتصاد القومي للبلاد، فمن قطاعات البترول والصرف الصحي ومياه الشرب، مرروًا بالنقل والكهرباء وحتى افتتاح المدن الجديدة، يسطر الرئيس عبدالفتاح السيسي، من توشكى، سطرًا جديدًا في كتاب تنمية قرى الصعيد.