السيسي للمسؤولين: أنتوا مطمنين لصلاحية التربة والزراعة في جنوب الوادي؟

وجّه الرئيس عبدالفتاح السيسي، سؤالا إلى المسؤولين الحضور في احتفالية افتتاح مشروع تنموية في منطقة توشكى، عن 150 ألف فدان مخطط زراعتها في جنوب الوادي، قائلا: «أنتوا مطمنين لصلاحية التربة والزراعة؟».

استصلاح الأراضي في جنوب الوادي

وناقش الرئيس السيسي، اللواء توفيق سامي توفيق، رئيس مجلس إدارة الشركة الوطنية لاستصلاح وزراعة الأراضي الصحراوية، خلال عرضه أعمال تنمية مشروع تنمية جنوب الوادي بشأن زراعة فرع 4، الريف المصري وجنوب فرع 4، والتوسعات المستقبلية، كما استدعى الرئيس اللواء إيهاب الفار، رئيس الهيئة الهندسية للقوات المسلحة، قائلا: «يا إيهاب هترد عليا ولا محتاجين تدرسوا؟».

وأجاب الفار في رده على الرئيس: «من النهارده هنبدأ نشتغل في الدراسات، والبيانات موجودة مع اللواء توفيق، وهنرد على حضرتك خلال أسبوع»، فأجابه الرئيس: «يا دكتور مدبولي إحنا دايما معانا الوزارات المعنية بالزراعة والري والكهرباء».

دراسات بشأن استقرار الشبكة الكهربائية لـ150 ألف فدان

كما وجّه الرئيس السيسي، سؤال للدكتور محمد شاكر، وزير الكهرباء والطاقة المتجددة، قائلا: «أنت يا دكتور شاكر هيكون عندك مشكلة لتوفير الكهرباء لـ150 ألف فدان دول، لأني عاوز أعمل استقرار للشبكة»، فأجابه وزير الكهرباء: «اسمحلي أدرس وارد على سيادتك».

وقال وزير الزراعة: «إحنا موجودين بصفة دائمة مع جهاز المشروعات للخدمة الوطنية والأرض دي تم حصر وتصنيف لها، والمؤشرات مبشرة لزراعة كل الزراعات، وجاهزين لتقديم الدعم»، بينما أكد اللواء توفيق سامي توفيق: «وعدنا حضرتك إننا هنموت في توشكى وتوشكى تخضر بإذن الله، وحضرتك قولت عيشوا وعمروا والشركة قادرة وعندنا إصرار ننجح».