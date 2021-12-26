كورنيش فلفلة في الغردقة يجذب الخواجات: «بيشوفوا البحر من أعلى نقطة»

تحول كورنيش فلفلة بشارع شيراتون بالغردقة، إلى مزار سياحي حيث يجذب الآلاف من السياح من مختلف الجنسيات لوقوعه فوق هضبة يستطيع من يقف عليها أن يشاهد منظرا طبيعيًا قلما أن يوجد في أي مكان في العالم، لذا يحرص الكثير منهم على الذهاب إلى هناك لالتقاط السيلفي للذكرى مع البحر.

لقطة على كورنيش الغردقة بتلف العالم

يقول بشار أبو طالب نقيب المرشدين السياحيين بالبحر الأحمر، إن مشهد كورنيش فلفلة الرائع جذب جميع سائحي الغردقة إليها من مختلف الجنسيات الأجنبية وذلك من خلال جولة اليوم الواحد التي تنظمها شركات السياحة للمعالم السياحية بالغردقة.

َوأضاف «أبو طالب» في حديثه لـ«الوطن»، أن هذه اللقطة مؤثرة جدا عند السائحين حيث تفرض المناظر الطبيعية الخلابة وجمالها الرائع على السائحين أن يلتقطوا صور تذكارية بطريقة لا إرادية.

ولفت إلى أن هذه اللقطة «بتلف» جميع بلاد العالم حيث حرص السائحون الأجانب على التقاطها من مختلف الجنسيات الأجنبية من سويسرا وبيلاروسيا وأوكرانيا والمجر وصربيا ومولدفا ومقدونيا وسويسرا وبولندا ورومانيا والتشيك وألمانيا وفرنسا وروسيا وإيطاليا وهولندا.

انتعاش السياحة في الغردقة

وكشف «أبو طالب»، أن رحلة اليوم الواحد التي تنظمها شركات السياحة تشمل معالم الغردقة السياحية وعددا من المناطق الأثرية ومسجد الميناء الكبير وكنيسة الأنبا شنودة ولكن تبقى منطقة كورنيش فلفلة هي الأقرب إلى السائحين ويفضلوا البقاء فيها لأطول وقت ممكن، موضحا «حيث يمكنك رؤية البحر من أعلى نقطة ورؤية المراكب وهي في طريقها إلى المحميات الطبيعية وميناء الغردقة البحري ومسجد الميناء الكبير وشواطئ الفنادق والمنتجعات السياحية بشارع شيراتون وعدد من الجزر والمحميات الطبيعية الخلابة».

وشهدت الغردقة استقبال الآلاف من السائحين الأجانب من مختلف الجنسيات الأجنبية تزامنا مع إجازة الكريسماس ورأس السنة الميلادية حيث تتمتع الغردقة بطقس شتوي دافئ نهارا وشمس مشرقة وساطعة طوال اليوم.