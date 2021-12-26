السيسي: حجم الزراعة بسيناء سيصل 500 ألف فدان لأول مرة في تاريخها

قال الرئيس عبدالفتاح السيسي إن ضخ 100 مليار جنيه خلال عامين في منطقة سيناء سيؤدي في النهاية لتوصيل حجم الأراضي الزراعية بسيناء لأول مرة في تاريخها إلى نصف مليون فدان، وأضاف: «سيناء معروفة بأنها أرض صحراوية جبلية قاحلة، ونصف مليون فدان منزرعة يعني أن حوالي 100 ألف أسرة أو نصف مليون إنسان هيعيشوا هناك».

وأضاف الرئيس خلال حديثه في افتتاح مشروع «توشكى الخير»، «الناس اللي بتتفرج علينا انتبهو أوي لكل كلمة بتتقال وكل شرح بيتشرح، الكلام ده كان ممكن منطلعوش في التلفزيون، وكان ممكن يتعرض عليا زي ما اتعرض عليا قبل كدا اتكلمنا في الكلام ده وشغالين فيه منذ حوالي سنة».

وشرح الرئيس قائلاً: «400 كيلو مواسير 2 متر لتوصيل المياه، بالإضافة لمحطات الرفع اللي بتنقل المياه في ارتفاعات والمحطات دي بيتدفعلها محطات صيانة وكهرباء».