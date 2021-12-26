«زويل» أول جامعة أهلية تحصل على الاعتماد الدولي في الهندسة والتكنولوجيا

ترأس الدكتور خالد عبدالغفار وزير التعليم العالي والبحث العلمي، اليوم الأحد، اجتماع مجلس أمناء مدينة زويل للعلوم والتكنولوجيا والابتكار، بحضور الدكتور محمد لطيف أمين المجلس الأعلى للجامعات، والدكتور محمود صقر رئيس أكاديمية البحث العلمي والتكنولوجيا، واللواء الدكتور المهندس إسماعيل محمد كمال مدير الكلية الفنية العسكرية، والدكتور محمود عبدربه القائم بأعمال الرئيس التنفيذي للمدينة، وذلك بمقر المدينة بمدينة حدائق اكتوبر، وبمشاركة المهندس محمد مرسي وزير الدولة للإنتاج الحربي، وأعضاء المجلس عبر تقنية الفيديو كونفرانس.

شاهد الوزير فيديو توضيحيًا لما يتضمنه الحرم الجامعي من كليات ومبان إدارية وقاعات دراسية ومعامل مُتميزة، لتدريب الطلاب وتأهيلهم لدخول مجتمع المعرفة وسوق العمل، حتى يندمج الطلاب في الأنشطة العملية والعلمية؛ للعمل على زيادة آفاق مداركهم العقلية كرافد من روافد الاقتصاد المبنى على المعرفة.

حلم زويل يتحول لحقيقة بدعم الرئيس السيسي

وفي كلمته، أكد وزير التعليم العالي، دعم الرئيس عبدالفتاح السيسي رئيس الجمهورية، لبناء وتطوير مدينة زويل للعلوم والتكنولوجيا والابتكار، التي تضم (جامعة زويل للعلوم والتكنولوجيا، والمعاهد البحثية، ووادي العلوم والتكنولوجيا)، مشيرًا إلى أن اهتمام رئيس الجمهورية ساهم في تحويل حلم الراحل الدكتور أحمد زويل إلى حقيقة، وأن تُصبح المدينة صرحًا تعليميًا عالميًا.

وقدم «عبدالغفار» الشكر لكافة أعضاء المجلس وأعضاء هيئة التدريس والطلاب وجميع مُنتسبي الجامعة، على جهودهم المستمرة من أجل تطوير المنظومة التعليمية في الجامعة، مشيرًا إلى تمتع أعضاء هيئة التدريس بخبرات دولية في البحث والتدريس بالجامعات الدولية الكُبرى والمعاهد البحثية المُتميزة، مؤكدًا أن الجامعة تهدف إلى أن تُصبح صرح تعليمي دولي.

الاعتماد العالمية في الهندسة والتكنولوجيا

وأشار إلى أن الجامعة بصدد الحصول على الاعتماد الدولي من هيئة الاعتماد العالمية في الهندسة والتكنولوجيا بالولايات المتحدة الأمريكية (ABET)، بنهاية العام الأكاديمي 2021/2022، لأربع برامج دراسية في العلوم والهندسة؛ كأول جامعة أهلية مصرية تحصل على هذا الاعتماد، على الرغم من حداثة الجامعة التي تم إنشاؤها منذ 8 سنوات.

واستعرض الدكتور محمود عبدربه القائم بأعمال الرئيس التنفيذي للمدينة، المشروعات التنفيذية التي تم تنفيذها، والجاري تنفيذها في مدينة زويل للعلوم والتكنولوجيا والابتكار، مشيرًا إلى أن مُعدلات إنجاز تلك المشروعات تسير وفقًا للجداول الزمنية المُحددة مُسبقًا.

إنشاء كلية علوم الحاسب والذكاء الاصطناعي

وافق المجلس على إنشاء كلية علوم الحاسب والذكاء الاصطناعي، لبدء الدراسة بها خلال العام الجامعي الجديد 2022/2023.

الجدير بالذكر أن مدينة زويل للعلوم والتكنولوجيا والابتكار تعُد مؤسسة علمية بحثية غير هادفة للربح، وتهدف إلى إعداد جيل جديد من الطلاب والباحثين القادرين على التفكير النقدي والإبداعي، وإتقان العلوم الأساسية والتأهيل لسوق العمل.