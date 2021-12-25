التعليم العالي تعلن تفاصيل مشروعات التحول الرقمي.. منها الجامعة الذكية

شهد معهد إعداد القادة بوزارة التعليم العالي بقيادة الدكتور كريم همام مدير المعهد، وإشراف الدكتور حسام الدين مصطفى، والدكتور عبد المنعم الجيلاني وكلاء المعهد، محاضرة العلوم الإدارية وتقنيات المعلومات لمكافحة الفساد، وكذلك محاضرة عن سياسات التحول الرقمي لمؤسسات التعليم العالي، وذلك ضمن فعاليات اليوم الثالث لبرنامج الاستراتيجية الوطنية لمكافحة الفساد لأعضاء هيئة التدريس بالجامعات المصرية.

جاء ذلك بحضور الدكتور هشام فاروق مساعد وزير التعليم العالي للتحول الرقمي، والدكتور مصطفى ثابت المدرس بكلية الحاسبات والمعلومات، ومدرب دولي معتمد من جامعة ميزورى الأمريكية ورئيس تحرير جريدة الفجر ونائب رئيس مجلس إدارة أورام الفيوم.

دور معهد إعداد القادة في صناعة القرار

وخلال كلمته، نقل الدكتور كريم همام مدير المعهد، تحية الدكتور خالد عبد الغفار وزير التعليم العالي، والدكتور محمد أيمن عاشور نائب وزير التعليم العالي، موضحا دور معهد إعداد القادة الذي يلعب دورا هاما في صقل المهارات والمساهمة في صناعة القرار وتحقيق فهم معمّق للقضايا المحلية والإقليمية والدولية للمشاركة في رسم السياسة المستقبلية، وإعداد جيل قادر على تحمل المسؤولية واتخاذ القرارات الصحيحة لتحقيق التنمية المستدامة، وأيضا إكساب أعضاء هيئة التدريس المعرفة بدور الدولة في مكافحة الفساد، ونشر الوعي حول أهمية القانون وتطبيقه والالتزام بالمبادئ القانونية.

وتضمنت فعاليات اليوم الثالث، محاضرة سياسات التحول الرقمي لمؤسسات التعليم العالي، وحاضر بها الدكتور هشام فاروق مساعد وزير التعليم العالي للتحول الرقمي، موضحا أن التحول الرقمي يعد عملية مستمرة متمثلة في تحويل المادة إلى صورة رقمية ثم معلومة ثم التحويل الكامل لأخذ خدمات بصورة سريعة وآمنة ومنخفضة التكاليف.

ولفت «فاروق»، في بيان، اليوم السبت، إلى مراحل مشروعات التحول الرقمي متمثلة في التخطيط والدراسة الى جانب التنفيذ والتطوير وتنتهي بالتشغيل والتقييم.

الانتهاء من تنفيذ المرحلة الأولى بمشروع الجامعة الذكية

وعرض مساعد وزير التعليم العالي للتحول الرقمي، تفاصيل مشروعات التعليم العالي الرقمية في الجامعات والمجمعات التعليمية، حيث وصلت المرحلة الأولى لمشروع الجامعة الذكية إلى نسبة 100%، ونسبة رفع كفاءة الطاقة البشرية إلى 60%، بالإضافة إلى مشروع الاختبارات الإلكترونية، ومشروع المنصات والبوابات الإلكترونية، المتمثلة في البوابة الموحدة للجامعات، «منصة ادرس في مصر، بوابة الباحثين بالجامعات والمعاهد العليا».

وأشار إلى منصات القبول والتنسيق الإلكترونى، التي من بينها «منصة مبادرة الخريجين بالجامعات الأهلية، منصة منح الجامعة الأمريكية، تطوير مواقع قطاع الشئون الثقافية والبعثات»، بالإضافة إلى مشروع المحتوى من خلال الكتب الإلكترونية والمعامل التخيلية وكذلك المؤتمرات وورش العمل، مشروع النظم والتطبيقات من خلال نظم إدارة التعلم، نظم المعلومات الطلابية، نظم إدارة المؤسسات، ميكنة قطاعات الوزارة، الشهادات المؤمنة، كذلك مشروعات البنية التحتية من خلال شبكة ربط الجامعات المصرية، مركز بيانات المجلس الأعلى للجامعات، رفع سرعة الإنترنت في الجامعات، مبادرة جهاز بكل طالب، معامل تخصصية، البنية المعلوماتية بالجامعات الاهلية القائمة.وفي ختام المحاضرة قدم الدكتور كريم درع المعهد إلى الدكتور هشام فاروق تقديرا وتكريما له.

تعريف الجدارات الفكرية

ومن جانبه، بدأ الدكتور مصطفى ثابت، المحاضرة بتوضيح العلوم الإدارية وتقنيات المعلومات لمكافحة الفساد، متناولا تعريف الجدارات الفكرية وهى مجموعة قدرات خاصة يستخدمها العقل أثناء التفكير ومن هذه الجدارات التخيل والتكامل والتحليل، كما أوضح الفرق بين صنع القرار واتخاذ القرار.