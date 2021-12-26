السيسي: لم نتجاوز حصتنا من مياه النيل.. ونعتمد على «الصرف الزراعي المعالج»

استفسر الرئيس عبدالفتاح السيسي عن توقيت الإنتهاء من مشروع استصلاح الـ500 ألف فدان بسيناء.

ويرد اللواء إيهاب الفار على استفسار الرئيس قائلا: «كنا مخططين آخر السنة الجاية ولكن عندنا موضوع بنحله، وهو حجم المصانع اللي بتنتج المواسير في مصر مش مكفية الطاقات المطلوبة سواء هنا أو الدلتا الجديدة، وطلبنا من الشركات الوطنية تشتغل في مصانع المواسير، الطلب عالي جدا ومنتج المصانع مش مكفي، ونوعد سيادتك آخر السنة ننتهي من المشروع ده».

وشدد الرئيس عبد الفتاح السيسي على أن المياه التي يتم استخدامها بمشروع الدلتا الجديدة هي مياه كانت للصرف الزراعي وكانت يتم رميها بالماكس وكان يتم تجميعها وبها ملوحة عالية، ولكن تم عمل معالجة لها طبقا للمعايير الخاصة بوزارة الصحة، وقال: «لما حد يشوفنا وإحنا بنتكلم على حجم الأراضي الزاعية اللي بنحلم بها يقول حجم ضخم وهتجيبوا ميتها منين؟.. إحنا لم نتجاوز حصتنا من مياه نهر النيل، ومتكلمناش أبدا أنه الـ100 مليون مصري عاوزين مياه أكتر من كدا بكتير وقولنا هنعيد ونستفيد بالمياه المتاحة، وحتى مياه الصرف الصحي بنعملها معالجة ثلاثية متطورة».