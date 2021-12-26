مصرع 6 أشخاص وإصابة آخرين في انفجار مصنع بالهند

لقي على الأقل 6 عمال مصرعهم، وأصيب 6 آخرون، اليوم الأحد، جراء انفجار في أحد المصانع بمدينة «مظفربور» شرقي الهند، حسبما ذكرت الشرطة الهندية.

انفجار مصنع كيماويات بالهند

وقالت الشرطة الهندية، إن رجال الإنقاذ بحثوا عن عمال، من المتوقع أنهم حوصروا تحت أنقاض المصنع، الذي ينتج وجبات خفيفة في منطقة صناعية، تبعد 95 كيلومترا شمالي مدينة باتنا، عاصمة ولاية بيهار.

وأضاف أحد ضباط الشرطة، يدعى رام ناريش باسوان، أن التحقيقات جارية لمعرفة سبب الانفجار في مدينة «مظفربور»، لافتًا إلى أن عدد القتلى مرشح للارتفاع، بسبب عدم استقرار 4 حالات من المصابين، وفقا لموقع قناة «روسيا اليوم».

أضرار جسيمة بالمنازل المحيطة بالانفجار

وكشفت تقارير إعلامية في الهند، أن الذعر ساد المنطقة بعد الانفجار القوي الذي ألحق أضرارا بمنازل ومصانع في منطقة «بيلا» الصناعية، ولم تشر تفاصيل حول أسباب وملابسات هذا الانفجار.

من ناحية أخرى، أصيب 5 أشخاص، الخميس الماضى، إثر وقوع انفجار داخل إحدى المحاكم في مدينة «لوديانا» بولاية «البنجاب» الهندية، ووفقا لقناة «إن دي تي في»، فإن الانفجار وقع في الطابق الثالث من مجمع المحاكم، مشيرة إلى أن الشرطة الهندية قامت بتطويق المنطقة عقب وقوع الانفجار.

انفجار في مصنع كيماويات في الهند

وفي الأسبوع الماضي، لقي عامل حتفه وأصيب، 15 آخرون جراء انفجار ضخم أعقبه حريق في مصنع كيماويات في منطقة «بانتشماهال» في «غوجارات».

وأضافت مديرة الشرطة لينا باتيل، أن الانفجار وقع في مصنع تصنيع الكيماويات، في «غوجارات»، الواقع بالقرب من قرية «رانجيتناغار» في «غوغامبا تالوكا»، معربة عن جهود الشرطة المبذولة في البحث عن الناجين والجرحى داخل المصنع.