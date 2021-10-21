سقوط قتيلين إثر انفجار مصنع مشروبات في لاهور الباكستانية «فيديو»

لقي شخصان على الأقل مصرعهما، جرّاء وقوع انفجار عنيف هزّ مدينة لاهور شمال باكستان، وذلك بحسب ما أعلنته وسائل إعلام باكستانية.

انفجار في مصنع للمشروبات بلاهور

وكان سبب الانفجار الضخم الذي وقع في مصنع للمشروبات، وفقاً لوكالة ARY الباكستانية، هو انفجار غلاية في مصنع «بينز»، وخلّف أضراراً شديدة بالمصنع بالإضافة إلى المباني المجاورة، وكان الشخصان الذين لقيا حتفهما هما موظف في الموقع ومار، بينما أصيب حارس في المصنع بحروق.

اندلاع حريق وتدمير المبنى بالكامل

من جهتها قالت قناة 24NewsHD، إنّه عقب الانفجار اندلع حريق هائل في المصنع، الأمر الذي أدّى إلى تدمير المبنى بالكامل، وكان عدد من النشطاء قد تداولوا لقطات توثق لحظة الانفجار.

A huge fire broke out in the factory after the boiler exploded. The factory, situated on Multan Road, was completely destroyed.

#LahoreBlast #Lahore pic.twitter.com/WR1O1HZ2sG — Aamir Baloch (@AamirSharifPPP) October 21, 2021

انفجار قنبلة وسقوط ضحايا وإصابات

وكان ضابطان قد قتلا يوم الاثنين الماضي فيما أصيب 15 شخصا آخرين معظمهم من المدنيين، وذلك على خلفية انفجار قنبلة على حافة طريق بالقرب من حافلة للشرطة كانت متوقفة أمام جامعة في جنوب غرب باكستان، وذلك وفقاً لما أعلنه وزير إقليمي.

الهجوم خارج جامعة بلوشستان

من جهته، قال مير ضياء الله لونغوف، وزير داخلية إقليم بلوشستان، إن الهجوم وقع خارج جامعة بلوشستان في مدينة كويتا عاصمة الإقليم، مشيرا إلى أنّه تم نقل القتيل من قبل عناصر الإنقاذ إلى مستشفى حكومي، ولم يعلن أحد حينها مسؤوليته عن الحادث.

ويذكر أنّ إقليم بلوشستان يعد مسرحا لتمرد طويل الأمد بقيادة جماعات البلوش الانفصالية التي شنت هجمات على مدار عقود، وبشكل أساسي على قوات الأمن، للضغط من أجل مطالبهم بالاستقلال، في الوقت الذي تصر فيه باكستان على الترويج بأنها قمعت التمرد، إلاّ أنّ العنف لا يزال مستمرا في الإقليم.

وكان انفجار آخر قد استهدف وكالات إنفاذ القانون في ناحية باجور القبلية في مقاطعة خيبر بختونخوا شمال غربي باكستان، خلف أربعة قتلى الليلة الماضية وفقا لما قال قائد شرطة الناحية.