سقوط قتيلين إثر انفجار مصنع مشروبات في لاهور الباكستانية «فيديو»

لقي شخصان على الأقل مصرعهما، جرّاء وقوع انفجار عنيف هزّ مدينة لاهور شمال باكستان، وذلك بحسب ما أعلنته وسائل إعلام باكستانية.

وكان سبب الانفجار الضخم الذي وقع في مصنع للمشروبات، وفقاً لوكالة ARY الباكستانية، هو انفجار غلاية في مصنع «بينز»، وخلّف أضراراً شديدة بالمصنع بالإضافة إلى المباني المجاورة، وكان الشخصان الذين لقيا حتفهما هما موظف في الموقع ومار، بينما أصيب حارس في المصنع بحروق.

من جهتها قالت قناة 24NewsHD، إنّه عقب الانفجار اندلع حريق هائل في المصنع، الأمر الذي أدّى إلى تدمير المبنى بالكامل، وكان عدد من النشطاء قد تداولوا لقطات توثق لحظة الانفجار.

A huge fire broke out in the factory after the boiler exploded. The factory, situated on Multan Road, was completely destroyed.

