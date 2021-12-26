غلق وتشميع 24 منشأة وإعدام 3 طن أغذية فاسدة بالشرقية

أكد الدكتور ممدوح غراب محافظ الشرقية، ضرورة تكثيف الحملات التفتيشية على المنشآت الغذائية للتأكد من سلامة المنتجات المعروضة بها ومراعاتها لكل الاشتراطات الصحية والبيئية لضمان وصول غذاء آمن للمواطنين، واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال المخالفين، مشيراً إلى استمرار الرقابة والتفتيش على الأسواق ومخازن حفظ الأغذية والمنشآت الغذائية لضبط الأسعار وإحكام الرقابة والسيطرة وعدم استغلال المواطنين.

ومن جانبه، أشار الدكتور هشام مسعود وكيل وزارة الصحة إلى قيام إدارة مراقبة الأغذية بالمديرية، بالتنسيق مع مفتشي مكاتب الأغذية بكفر صقر وبلبيس والقنايات والحسينية وأولاد صقر وههيا وفاقوس والعاشر من رمضان، بشن حملات تفتيشية على المنشآت الغذائية لمراجعة السلع المعروضة والتأكد من جودتها وصلاحيتها للإستهلاك الآدمي حفاظاً على صحة وسلامة المواطنين.

ضبط 24 منشأة غذائية تعمل بدون ترخيص

وأضاف وكيل وزاره الصحة أن جهود الحملات التفتيشية ، أسفرت عن ضبط 24 منشأة غذائية تعمل بدون ترخيص وبها نقص شديد في الاشتراطات الصحية، منها منشأة غذائية بكفر صقر و5 منشآت في بلبيس، ومنشأتان بالقنايات، و7 منشآت بالحسينية، و5 منشآت بأولاد صقر، ومنشأة بههيا، و3 منشآت بفاقوس، لافتا إلى مخاطبة الجهات المختصة لغلق هذه المنشآت لما تمثله من خطر داهم علي الصحة العامة للمواطنين.

إعدام 3 طن أغذية فاسدة

وأكد وكيل وزارة الصحة إعدام 3 أطنان، و127 كجم مخللات وأسماك ولحوم وأغذية مختلفة وعصائر وزيوت، لوجود تغير في خواصها الطبيعية، فضلاً عن سحب 327 عينة وإرسالها للمعامل لبيان من مدي صلاحيتها للاستهلاك الآدمي، وتم اتخاذ كل الإجراءات القانونية اللازمة حيال المخالفات المضبوطة ، وتحرير 246 محضر جنحة صحية للمخالفات بمراكز الشرطة بكفر صقر وبلبيس والقنايات والحسينية وأولاد صقر وههيا وفاقوس والعاشر من رمضان.