رئيس الهيئة الهندسية: 80 شركة وطنية شاركت في مشروع توشكى

قال اللواء أركان حرب إيهاب الفار، رئيس الهيئة الهندسية للقوات المسلحة، إنَّه من المقرر افتتاح طريق «توشكي - شرق العوينات» اليوم، بطول 360 كيلومترًا، مبينًا أنَّه سيجرى تنفيذ عمل صناعي بتكلفة 6.9 مليار جنيه بنسبة تنفيذ بلغت 100%، موضحًا أنَّ الطريق مزدوج ولا توجد به جزيرة، وعرضه 24 مترًا.

15 ألف مهندس وفني وعامل شاركوا في طريق «توشكي - شرق العوينات»

وأوضح رئيس الهيئة الهندسية، خلال افتتاح الرئيس عبدالفتاح السيسي عدد من المشروعات القومية في توشكي، أنَّ 80 شركة وطنية شاركت في مشروع توشكى، أما الطريق فشارك في تنفيذه 56 شركة طرق سواء في أعمال الطرق أو حفر مسارات الترع بالكامل، إضافة إلى 24 شركة في مجال الإنشاءات، بإجمالي العمالة يصل إلى 15 ألف مهندس وفني وعامل، فضلًا عن 3 الآف معده هندسية.

وذكر أنّه جرى الانتهاء من 23 عملًا صناعيًا بنسبة 100% في مشورع توشكى ضمن المرحلة الأولى، أما المرحلة الثانية تصل أطوالها إلى 90 كيلومترًا تخدم 250 ألف فدان في اتجاه الشرق.

وأضاف رئيس الهيئة الهندسية، أنّ نسب التنفيذ جيدة، إذ جرى الانتهاء من 60 عملًا صناعيًا بنسبة تنفيذ 20%، على أنَّ يجرى الانتهاء منها أكتوبر المقبل، لافتًا إلى أنَّ ما يتم الانتهاء منه سواء تمهيد للطرق أو ترفيق للوحدات الزراعية، يتمّ تسلميه إلى الشركة الوطنية لاستصلاح الأراضي أولًا بأول.

إيهاب الفار: الرئيس أمر بتنفيذ المحطات الخدمية على طريق «توشكى - شرق العوينات»

وأشار اللواء إيهاب الفار، إلى أنَّ وأوضح أن الرئيس صدّق على 3 مشروعات رئيسية بإجمالي 1015 كيلومترًا بداية من توشكى شرق العوينات والداخلة والفرافرة، مبينًا أنَّ الرئيس أمر بتنفيذ المحطات الخدمية من محطات الوقود و«كافتيريات» لخدمة المسافرين، موضحًا أنَّ تكلفة الطريق بالمنشآت الخدمية ستصل إلى 19 مليار جنيه، على أنَّ يجرى الانتهاء من 1015 كيلومترًا في 30 يونيو المقبل.

واستكمل رئيس الهيئة الهندسية أنَّ طول طريق «الداخلة - الفرافرة» سيصل إلى 335 كيلومترًا، إذ شهد تأخيرًا في تنفيذه، وجرى الوصول لنسبة تنفيذ 30%، موضحًا أنَّ هناك فرصة لضم أي شركة تعمل في مجال الطرق، إذ يوجد أكثر من 5 الآف كيلو طرق بخلاف ما تنفذه وزارة الإسكان والنقل، مؤكّدًا أنَّه بالنسبة لطريق شرق العوينات الداخلة، من المقرر أنَّ يصبح طوله 330 كيلو متر بتكلفة ستبلغ 6.4 مليار جنيه، ونسبة تنفيذه 55%، ومن المخطط الانتهاء منه 30 أبريل المقبل.