غادة عادل تنهار من البكاء في أول ظهور تليفزيوني مع طليقها (فيديو)

تحل الفنانة غادة عادل وطليقها المخرج مجدي الهواري، الاثنين المقبل، ضيفين على برنامج «بصراحة مع» الذي يذاع على قناة «mbc»، كأول ظهور إعلامي للثنائي معًا.

انهيار غادة عادل فى البكاء

وظهرت غادة عادل، في البرومو الرسمي للحلقة، منهارة من البكاء، بسبب سؤال وجه له «الهواري» حول السبب وراء هروبها دائما من الذكريات؛ لترد باكية: «أنا مش بحب الذكريات».

وكشف برومو الحلقة أيضا عن سؤال وجهته غادة لـ«لهواري» عما إذا كانت تسير في طريق خاطئ في عملها، كما وجهت سؤالًا آخر، حول ما إذا كان يرى شخصيتها أفضل الآن أم قبل ذلك.

وخلال البرومو، قال الهواري، إن زواجه هو وغادة عادل كان في سن صغيرة، ولكن أن يظلا متزوجان لمدة 20 عامًا فهذا نجاح كبير.

آخر أعمال غادة عادل

يذكر أن الفنانة غادة عادل كانت قد شاركت مؤخرا في فيلم المحكمة، الذي تم طرحه في السينمات وتشارك فيه بجانب فتحي عبد الوهاب وصلاح عبد الله وجميلة عوض وأحمد خالد صالح ونجلاء بدر ويسرا اللوزى ومايان السيد، وعدد آخر من الفنانين وهو من تأليف أحمد عبد الله وإخراج محمد أمين.

وتستعد غادة عادل لعرض مسرحيتها الجديدة، «في نص الليل» ضمن فعاليات موسم الرياض، بجانب حسن الرداد وريم مصطفي ومصطفى هريدى وسليمان عيد وعدد آخر من الفنانين.