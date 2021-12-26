أسعار النفط العالمية تكسر حاجز الـ76 دولارا.. وتوقعات بارتفاعه مع بداية 2022

شهدت أسعار النفط العالمية خلال تعاملات الأسبوع الماضي، ارتفاعًا ملحوظًا في الأسعار، حيث ارتفعت أكثر من 6 دولارات ونصف الدولار خلال 4 أيام فقط، بالرغم من انخفاضها بنسبة قليلة جدًا في نهاية التعاملات البورصة العالمية يوم الجمعة الماضية، ويعد السعر الحالي للنفط هو الأعلى سعرًا منذ الأسبوع الأخير في نوفمبر الماضي والذي كان بداية الانخفاضات الكبيرة في أسعار النفط.

وشهدت الأسابيع الماضية خسائر لأسواق النفط العالمية بشكل كبير خاصة في ظل انتشار سلالة فيروس كورونا «أوميكرون»، والتي تسببت في تراجع الأسعار بشكل كبير.

وخلال الأسبوع الماضي عوَّضت أسعار النفط العالمية خسائرها التي استمرت منذ نهاية نوفمبر الماضي ليصل سعر البرميل لأكثر من الـ 76 دولارا، حيث سجلت أسعار النفط الأسبوع الماضي ارتفاعات كبيرة مقارنة بالانخفاضات التي شهدها خلال الأسابيع الماضية.

وارتفعت العقود الآجلة لخام برنت ليسجل 67.14 دولار للبرميل، وارتفع خام غرب تكساس الوسيط الأمريكي إلى 73.79 دولار للبرميل.

توقعات بارتفاع أسعار النفط العالمية إلى 125 دولار للبرميل

توقع عدد كبير من البنوك الاستثمارية العالمية، أن تشهد أسعار النفط العالمية ارتفاعات كبيرة، حيث توقع «غولدمان ساكس»، ارتفاع أسعار النفط في 2022 في المتوسط إلى 85 دولارًا للبرميل، ولم يستبعد أن يخترق سعر الخام الـ 100 دولار في حال نمو الطلب، وكذلك «بنك باركليز» الذي توقع ارتفاع الأسعار في 2022 إلى 80 دولارًا للبرميل لخام برنت، و77 دولارًا للبرميل لخام غرب تكساس الوسيط.

كما توقع «بنك جي بي مورغان»أن تتجاوز أسعار النفط 125 دولارا للبرميل العام المقبل، و150 دولارًا عام 2023 في ظل نقص الطاقة الإنتاجية.