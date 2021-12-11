أسعار النفط تحقق مكاسب مرتفعة الأسبوع الماضي وتعوض خسائرها

حققت أسعار النفط خلال الأسبوع الماضي، ارتفاعا في الأسعار بشكل عام، إلا أنها انخفضت قليلا قبل نهاية التعاملات، ويأتي ذلك عقب الخسائر التي حققها النفط خلال الأسابيع الماضية، خاصة بعد انتشار سلالة أوميكرون، والتي تسببت في تراجع الأسعار 16%، منذ 25 نوفمبر وحتى الأول من ديسمبر.

وعوَّضت أسعار النفط العالمية خسائرها لأكثر من النصف خلال الأسبوع الماضي ليتخطى سعر البرميل الـ 75 دولارا، حيث قفزت الأسعار بعد انخفاضها خلال الأسابيع الماضية، حيث سجلت أسعار النفط الجمعة ارتفاعات طفيفة مقارنة بالانخفاضات التي شهدها خلال الأسابيع الماضية، التي لم يحققها منذ سبتمبر الماضي.

وارتفعت العقود الآجلة لخام برنت ليسجل 75.15 دولار للبرميل، وارتفع خام غرب تكساس الوسيط الأمريكي إلى 71.67 دولار للبرميل.

قيود جديدة في عدد من الدول

وفرضت العديد قيودا أكثر صرامة من خلال الفرض على العمل من المنزل قدر الإمكان ووضع الكمامات في الأماكن العامة وإظهار بطاقات التطعيم للدخول لأماكن معينة.

وقال الدكتور جمال القليوبي، أستاذ هندسة البترول والطاقة بالجامعة الأمريكية، خلال حديث له لـ«لوطن»، أن أسعار النفط ستشهد ارتفاعا خلال نهاية العام الحالي لتصل إلى 80 دولارا للبرميل، خاصة أنه مع الاطمئنان من أن المتحوّر الجديد لا يسبب أي أعراض أو مشكلات خطيرة.

وارتفعت أسعار النفط، خلال الأسبوع الماضي وأغلقت تعاملات أمس الجمعة على ارتفاع، بعد أن قررت السعودية أكبر مُصدر للنفط في العالم رفع أسعار خامها المباع إلى آسيا والولايات المتحدة، ومع وصول المحادثات غير المباشرة بين الولايات المتحدة وإيران بشأن إحياء الاتفاق النووي إلى طريق مسدود فيما يبدو.

وتعافى سوق النفط، إلى ما يقرب من نصف الخسائر التي تكبدتها منذ ظهور أوميكرون في 25 نوفمبر، وعزز ذلك المخاوف من تباطؤ محتمل في قطاع العقارات في الصين، فضلا عن الاقتصاد الأوسع لأكبر مستورد للنفط في العالم.