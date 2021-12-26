تنسيقية شباب الأحزاب تستكمل جولات تدريب المحليات بمقرات نوابها

واصلت تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين جولات تدريب المحليات بمقرات نوابها، ويأتي ذلك استكمالاََ للنشاط التدريبي والذي بدأته تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين منذ أكثر من شهر بدوائر نوابها، حيث تواجدت هذا الأسبوع بدائرة النائبة مارثا محروس عضو مجلس النواب بدائرة الزيتون، الأميرية وسراي القبة واستمر التدريب الذي يقدمه نادي مدربي التنسيقية لمدة ثلاثة أيام بشكل مكثف وقد تضمن التدريب عدة موضوعات مهمة، وافتتح التدريب النائب محمود بدر، عضو مجلس النواب بمحاضرتين بعنوان «الإدارة المحلية في الدستور والقانون» والثانية «مهام المحليات وأدواتها الرقابية» وفي اليوم الثاني قدم النائب محمد السباعي، عضو مجلس الشيوخ تدريباََ عن «مهارات التواصل والتعامل مع شكاوى المواطنين».

استخدام السوشيال ميديا في الدعاية الانتخابية

واختتم البرنامج في اليوم الثالث النائب أكمل نجاتي، عضو مجلس الشيوخ، بتدريب بعنوان «إدارة الحملات الانتخابية واستخدام السوشيال ميديا في الدعاية الانتخابية».

وقد أعلنت بشكل مسبق النائبة مارثا محروس عن الدورة التدريبية وفتح باب التسجيل للراغبين ويلي هذا مرحلة المقابلات الشخصية لتحديد العناصر المناسبة.

نقل خبرات وأعضاء تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين

ويأتي هذا في إطار حرص تنسيقية شباب الأحزاب على تدريب الكوادر السياسية ونقل خبرات أعضائها ونوابها للشباب الراغبين في العمل السياسي.

وقد شارك في الحضور من نادي مدربي التنسيقية النائب أحمد فتحي عضو مجلس النواب ومن لجنة التنظيم النائب محمد عزمي ومن أعضاء التنسيقية أسامة هشام وأحمد حسام وعمر خالد وحازم ضيف.