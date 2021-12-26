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محمود مسلم

وفاة شقيقة الفنان عاصي الحلاني إثر أزمة صحية

كتب:

بسمة شطا
02:57 م | الأحد 26 ديسمبر 2021
عاصي الحلاني

عاصي الحلاني

توفيت حياة الحلاني، شقيقة الفنان عاصي الحلاني، بعد تعرضها لأزمة صحية، وجرى دفنها بمقابر الأسرة في لبنان، بحضور الأقارب والأصدقاء، وفق تصريحات شريف ضياء مدير أعمال الفنان عاصي الحلاني، لـ«الوطن».

آخر ظهور لعاصي الحلاني

يذكر أن الفنان عاصي الحلاني كان قد ظهر مؤخرا في حلقة خاصة مع الإعلامية وفاء الكيلاني، في برنامج «السيرة» الذي يعرض عبر قناة «dmc».

وخلال الحلقة كشف الحلاني عن علاقته بأولاده، وأنه قريب جدا منهم، ويتحدث معهم في كثير من الأمور حتى الحساسة منها.

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