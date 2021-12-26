وفاة شقيقة الفنان عاصي الحلاني إثر أزمة صحية

توفيت حياة الحلاني، شقيقة الفنان عاصي الحلاني، بعد تعرضها لأزمة صحية، وجرى دفنها بمقابر الأسرة في لبنان، بحضور الأقارب والأصدقاء، وفق تصريحات شريف ضياء مدير أعمال الفنان عاصي الحلاني، لـ«الوطن».

آخر ظهور لعاصي الحلاني

يذكر أن الفنان عاصي الحلاني كان قد ظهر مؤخرا في حلقة خاصة مع الإعلامية وفاء الكيلاني، في برنامج «السيرة» الذي يعرض عبر قناة «dmc».

وخلال الحلقة كشف الحلاني عن علاقته بأولاده، وأنه قريب جدا منهم، ويتحدث معهم في كثير من الأمور حتى الحساسة منها.