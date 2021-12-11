عاصي الحلاني عن أولاده: بكلمهم في مواضيع حساسة ومفيش حاجة ممنوعة

كشف الفنان عاصي الحلاني، عن علاقته بأولاده، قائلا: «مفيش حاجات عندنا ممنوع، الممنوع بيعرفوه، ولا مرة قولت كلمة ممنوع، هما عارفين شو المسموح وشو ما المسموح، زرعت جواهم الرقابة الذاتية، وفي بعض الأحيان بتكلم معاهم في أمور حساسة أكتر من أمهم».

«كوليت» ربت أولادنا صح

وأضاف «الحلاني»، خلال لقاء ببرنامج «السيرة»، المذاع على شاشة قناة «DMC»، وتقدمه الإعلامية وفاء الكيلاني، الجمعة، «ابني الوليد بيعرف من نفسه الخط الأحمر، الشئ اللي بيضيع الإنسان، المخدرات ممكن تدمر أي شئ، بس أنا مقولتلهوش لأني اتكلمت معاه وهو صغير في المواضيع دي، وكوليت زوجتي ربتهم صح».

محبة الست وقلبها الكبير تقدر تكون سند لزوجها

وعن وصيته لزوجته، قال عاصي الحلاني: «ضلي زي ما أنتي القلب الكبير، والمحبة للعيلة وأنك دايما فاتحة البيت، الست بمحبتها وقلبها الكبير تقدر تكون سند كبير لزوجها».

وأشار إلى أن التمثيل ليس من هواياته، وبالتالي لا يستطيع تقييم نفسه بكونه ممثلا ناجحا أو فاشلا، لافتا إلى أنه اشترك في أعمال مسرحية والتي تختلف كليا عن الدراما، «الدراما صعبة، ولو فيه دور كتير قنعني وحبيته مش راح أقول لأ للتمثيل».

أنا مدمن للفروسية وأربي 25 رأس خيل

ولفت الفنان إلى أنه حتى الآن «مدمن» لهواية لركوب الخيل، «بحب الفروسية، وعند مزرعة وبحب وبربي الخيل، وفيه اعتقد 25 راس خيل، ولا أحضر خصيصا كما يشاع ولادات الخيول، لكن إذا كنت بالصدفة بالمزرعة وكان فيه فرسة بتولد بنزل وبشوف».

فقدت الذاكرة بسبب هذه الحادثة

وروى «الحلاني»، خلال اللقاء التلفزيوني، حادثا تعرض له كان الخيل سببا فيه، «مفيش حد بيركب خيل إلا وبيحصل معه حوادث، لكن أقوى حادثة معي كنت راكب على الحصان واتكعبل ووقع عليا، فقدت الذاكرة بسببها لمدة يوم بسبب قوة الضربة، مكنتش فاكر الحادثة».

فخور بالجنسية اللبنانية

وكشف الفنان حقيقة جنسيته الكندية، قائلا: «أنا مش واخد الجنسية الكندية، لكن زوجتي والبنات معهم الجنسية الكندية، والوليد معاه الجنسية الأمريكية، بس قبل لما اتزوج كنت مقدم على الإقامة الكندية، ولما تزوجت حطيت اسم كوليت بالفايل، أنا فخور بجنسيتي اللبنانية، الوطن ما فينا نزعل منه».