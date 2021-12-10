10 معلومات عن عاصي الحلاني بعد ظهوره في «السيرة».. لم يكمل تعليمه

حلّ المطرب اللبناني عاصي الحلاني، ضيفًا على الفنانة وفاء الكيلاني، في حلقة أمس الخميس، من برنامج «السيرة» على قناة «dmc».

المطرب اللبناني تطرق إلى تفاصيل حياته الشخصية، وذكر أنه كان يحب الغناء بشدة، وهو ما جعله يحجم عن استكمال تعليمه ويتجه إلى عالم الفن، كما تعرض للخطف لأسباب طائفية، وكشف أيضا تفاصيل طريفة عن حياته في مرحلة الطفولة، عندما لقّنه والده «علقة موت» بسبب الكذب.

10 معلومات كشفها المطرب اللبناني عاصي الحلاني

وفي هذا التقرير نرصد 10 معلومات كشفها المطرب اللبناني عن نفسه في حلقة الأمس:

1- اسمه الحقيقي محمد.

2- لم يكمل تعليمه وترك المدرسة في عمر 18 عامًا أثناء دراسته للثانوية العامة.

3- التحق بمعهد في عمر 15 عامًا لدراسة العود.

4- التحق بأستوديو الفن وترك المدرسة وتفرغ له عام 1988.

5- أهله كانوا يتمنون أن يدرس الهندسة أو الطب مثل جميع الأهالي.

6- المرة الوحيدة التي لقنه فيها والدة علقة ساخنة كانت بسبب كذبه عليه، وإخباره بأنه نجح على الرغم من رسوبه.

7- والده اشترى له العود بكل معاشه بعد أن وجده يغني كثيرا في المنزل.

8- أول عمل له كان مساعد حلواني في عمر 15 سنة، وبعدها عمل في النجارة وكان هذا بعد حبه لتصليح الخشب في المنزل وإطلاق أمه عليه لقب مخترع البيت لأنه كان يصلح الأجهزة في المنزل.

9- تعرض للخطف وعمره 16 سنة في الجبل، لأسباب طائفية وخطفه شخص مسلح وربطه بالكلابشات، لأكثر من يوم ثم تم إطلاق سراحه.

10- كان يسرق البطيخ وهو في العاشرة من عمره، ونجله وليد ورث هذا الأمر منه.