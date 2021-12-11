عاصي الحلاني يكشف سبب زواجه في السر: كنت خايف

كشف الفنان عاصي الحلاني، سبب زواجه في السر وعدم الإعلان عن ارتباطه بزوجته «كوليت بطرس» في البداية، قائلا إنه كان يخشى من موضوع فكرة الزواج، «كنت خايف، وتزوجنا بدون ما نعلن الزواج، قولت ده موضوع خاص ومش بالضرورة أعلنه».

الحلاني: كنت مقتنعا أن الفنان ليس بالضرورة يتزوج

وأضاف «الحلاني»، خلال لقاء ببرنامج «السيرة»، المذاع على شاشة قناة «DMC»، وتقدمه الإعلامية وفاء الكيلاني، الجمعة، أنه من الأشياء التي كان مقتنعا بها هي أن الفنان ليس بالضرورة أن يتزوج، حتى لا يؤثر ذلك على حياته الفنية، ولكنه وجد الزواج بعكس ما كان يفكر، فأعلن زواجه وأنجب «ماريتا» و«دانا» و«الوليد».

وعن شكل علاقة والدته بزوجته في بداية حياته الزوجية، قال الفنان اللبناني: «علاقة بسيطة ولذيذة كتير، وأهلي كانوا بيحبوها، وأمي كانت بتحبها، كانت علاقتهم مع بعض غريبة».

أنا عيني مش زايغة ومش طفس

وتابع: «غلط الإنسان يشوف شي حلو وما يتطلع، ومش بالضرورة إذا اتطلع تكون نواياه سيئة، لو إذا معي زوجتي وكان فيه بنت حلوة معدية بقولها حلوة البنت دي، بس أنا عيني مش زايغة، ومش طفس».

الطلاق أسوء شئ خاصة مع وجود الأولاد

وأوضح «الحلاني»، أن زوجته كانت تطلب الطلاق منه باستمرار مع أي مشكلة، «كنت أنا وهي فاكرين إن الطلاق حاجة سهلة، لكن مع وجود الأولاد فأسوأ شئ هو الطلاق، واليوم بنحتفل باليوبيل الفضي لزواجنا 25 سنة».

وعن علاقته بابنته «دانا»، قال إنه وافق على الفور عندما طلبت منه أن تتعلم الطبخ المحترف، «قولتلها تعملي كل اللي بتحبيه، النهاردة ممكن توجهي الأولاد وتنبههيم وتعلميهم لكن مفيش إجبار».

ولفت إلى أنه نصح ابنه «الوليد» بأن يكون عنده كبرياء لكن لا يتكبر على الناس، «فيه شباب في عمره يجيلهم غرور لما يبدأ الناس تعرفهم وتتكلم عنهم، الغرور بيدمر أي إنسان، أنا والوليد أصحاب واتكملنا عن موضوع الزواج، وهو حابب يتزوج بدري عشان بيحب العيلة والأولاد، بس أنا بتمنى ما يتزوج بدري».