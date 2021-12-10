عاصي الحلاني: أنا خجول مع مراتي ومش بقولها كلمة «بحبك»

كشف الفنان اللبناني عاصي الحلاني، عن قصة زواجه من كوليت بولس، قائلا: «كنت حبيب في فترة المراهقة، وبننغرم بسرعة بس كان حب عذري، واتقابلت أنا وكوليت في كواليس برنامج بالتلفزيون، وكانت ملكة جمال سابقة واتقابلنا صدفة بالكواليس».

شوفت «كوليت» صدفة في كواليس برنامج

وأضاف «الحلاني»، خلال لقاء ببرنامج «السيرة»، المذاع على شاشة قناة «DMC»، وتقدمه الإعلامية وفاء الكيلاني، اليوم الجمعة، أن «كوليت» لفتت نظره في البداية، «شوفتها بس مكلمتهاش، ولما دخلت غرفة الميك أب قامت بكل ترحاب وقعدت على كرسيها، لقيتها ذوق، وعملنا مع بعض ميك أب».

وتابع: «قولتلها عندي تصوير كليب ممكن تعمليه معايا، قالتلي لية لأ، فقولتها ممكن رقم تليفونك، قالتي أوك، كانت حجة لأن الأغنية مكنتش خالصة، وبعد أسبوع كلمتها وسمعتلها الأغنية اللي كانت (وأنا مارق مريت) وروحنا على سوريا نصور وابتدت من هنا قصة الحب بينا».

أنا خجول ومش سي سيد في البيت

وواصل: «صورنا الكليب في سوريا، من أحلى الذكريات تصوير الأغنية دي، خاصة أنها كسرت الأرض، وكانت وش كوليت حلو عليا، ولما بشوف دلوقتي الكليب باستعيد ذكرياتنا مع بعض، عملنا أنا وهي أكتر من 4 كليبات».

وعن حياته بعد الزواج، قال: «انا مش سي السيد في البيت أبدا، وانا منفتح كتير، وكوليت هي اللي كان عندها قناعة إنها تقعد وتلتزم بالبيت وتكون وتهتم بالعيلة، مش هينفع أكون طول الوقت بالتصوير والحفلات وهي كمان بالتصوير».

الشغلة الوحشة اللي فيا إني مش بحكي

ولفت أنه لم يغني أغنية خاصة لزوجته في بداية حياتهما الزوجية، «كلمة بحبك مش بقولها، وانا كتير مش بعبر، وإذا بعتتلي أنا بحبك ببعتلها قلب بس، أنا مش بتكلم او أعبر كتير».

واستكمل: «أنا بحب كتير وعندي عاطفة ومشاعر وأحاسيس كتيرة، ولكن الشغلة الوحشة اللي فيا إني مش بحكي، أنا خجول، وبعبر عن حبي لمراتي بالورد».