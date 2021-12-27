الأفلام الأقل إيرادات في 2021: «الورشة» في المركز الأول بـ 80 ألفا

نجحت السينما المصرية في التعافي بشكل نسبي خلال الفترة الأخيرة، وذلك بعد أكثر من عام ونصف العام، من المعاناة بسبب الأزمات التي سببتها جائحة كورونا، ورغم أن هناك عددا من الأفلام نجحت في تصدر المشهد وتحقيق إيرادات جيدة خلال 2021، إلا أن هناك أفلاما عديدة لم تحقق النجاح المتوقع منها، وتم سحبها من السينمات بعد طرحها بفترة وجيزة بسبب ضعف الإيرادات.

«الورشة» الفيلم الأقل تحقيقا للإيرادات في 2021

في القائمة المقابلة لقائمة أعلى أفلام تحقيقا للإيرادات في 2021، هناك قائمة أخرى للأفلام التي حققت أقل إيرادات في العام نفسه، وذلك للتقارير الإيرادات الصادرة عن شركة «دولار فيلم» للتوزيع، حيث جاء في المركز الأول فيلم «الورشة» إخراج محمد حمدي، ولكنه لم يستمر في دور العرض السينمائي سوى أسبوع واحد في 8 ديسمبر، حقق فيهم 80 ألف جنيه فقط، وهو من بطولة سهر الصايغ ونضال الشافعي.

كان المركز الثاني من نصيب فيلم «للإيجار» إخراج إسلام بلال، وبطولة الفنان خالد الصاوي، حيث لم يحقق الفيلم إيرادات أكثر من 125 ألف جنيه، ولم يصمد الفيلم أكثر من أسبوعين في دور العرض السينمائي بعد طرحه في 26 مايو، وينافسه في القائمة فيلم «الشنطة» إخراج أحمد البدري، الذي جمع في بطولته بيومي فؤاد وشيرين، فحقق الفيلم 148 ألف جنيه في أسبوعين فقط.

«قبل الأربعين» يحقق 2.2 مليون جنيه.. وسحب «للإيجار» و«الشنطة» بعد أسبوعين بدور العرض

يأتي في المركز الرابع فيلم «شاومينج» إخراج شادي أبو شادي، الذي نجح في تحقيق إيرادات تقدر بـ 747 ألف جنيه خلال 10 أسابيع في دور العرض السينمائي، والتي بدأت بطرحه في 3 فبراير 2021، وبفارق كبير يأتي في المركز الخامس بقائمة الأفلام الأقل تحقيقا للإيرادت في 2021، فيلم «قبل الأربعين» للمخرج معتز حسام، الذي حقق 2.2 مليون جنيه على مدار 14 أسبوعا، وهو ينتمي لنوعية أفلام الرعب من بطولة بسمة وإيهاب فهمي بالإضافة إلى داليا مصطفى.