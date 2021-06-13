منتج «للإيجار» يدافع عن الفيلم: «بعض السينمات شالته».. ولم يحقق صفر إيرادات

كشف محمد الدياسطي منتج فيلم «للإيجار»، حقيقة ما تم ّتتداوله حول تحقيق الفيلم «صفر» إيرادات في دور السينما خلال الفترة الماضية، موضحًا أنَّه قرر إنتاج الفيلم في السينمات المصرية لمدة أسبوعين، قبل أن يبدأ جولته الخارجية، لكن «للإيجار» تعرض لعدد من الأزمات وقت عرضه، لا أعلم أسبابها الحقيقية حتى الآن"، هكذا استهل الدياسطي حديثه عن فترة عرض الفيلم بالسينمات المصرية، ونجح (للإيجار) خلالها في تحقيق ما يقارب 150 ألف جنيه.

وعلق منتج الفيلم على ما تمّ تداوله، موضحًا أنَّ الفيلم جرى رفعه رسميًا من دور العرض يوم الأربعاء، متابعًا «تعجبت من تلك الأخبار المنتشرة، عن تحقيق الفيلم لـ(صفر جنيه)، رغم أنه لم يكن موجوداً بالسينمات، فكيف سيحقق إيرادات؟!»، وفق ما ذكره موقع «سكاي نيوز عربية».

واستكمل المنتج المصري ضاحكًا: «تواصلت مع أحد الصحفيين الذين نشروا الخبر، وسألته عن مصدر تلك المعلومة، وأخبرني أنه اطلع على كشف إيرادات الأفلام المصرية يوم الأربعاء، ولم يجد فيلم للإيجار، فتوقع أن الفيلم حقق (صفر جنيه) في هذا اليوم، والحقيقة أنَّه لم يجد (للإيجار) في كشف الإيرادات، لأنَّه تم رفعه من السينمات في نفس اليوم».

ويواصل: «كنت برفقة أصدقائي في أول أيام عرض الفيلم، وقررنا مشاهدته سويًا، وتوجهت إلى إحدى السينمات بالإسكندرية (شمال مصر)، وأخبرونا حينها أن تذاكر الفيلم قد بيعت تمامًا، وعلينا انتظار الحفلة المقبلة، لكن عندما ذهبنا مرة أخرى إلى السينما، أخبرونا أن تذاكر الفيلم قد بيعت بالكامل مرة أخرى، وبعدما تواصلت مع مدير السينما، أخبرني أنه ألغى عرض الفيلم خلال الحفلتين، لاستخدام القاعات لعرض الأفلام الأخرى، وتكرر هذا الوضع في أكثر من سينما، حتى أن أسرة مخرج الفيلم، إسلام بلال، تمكنوا من مشاهدته بعد الذهاب للسينما ثلاث مرات».

ولفت «الدياسطي»، إلى أنَّ تلك المشكلة تمّ حلها نسبيًا بعد التواصل مع الشركة المختصة بتوزيع الفيلم في مصر، لكن ذلك بعد مرور أسبوع كامل من عرض الفيلم، وتبقى فقط أسبوع آخر لعرضه في ظروف طبيعية، مع ذلك نجح الفيلم في تحقيق إيرادات مقبولة، نظرًا لظروف تسويقية وللأزمات التي تعرض لها، ولأننا لم نكن نبحث عن الوصول لأعلى إيرادات في دور العرض المصرية».