حظك اليوم برج السرطان الاثنين 27-12-2021 مهنيا وعاطفيا

يتميز مولود برج السرطان بأن لدية خيال واسع يمكنّه من رؤية الأمور من جوانب جديدة ومختلفة مما يجعله خلّاقاً ومُبدعاً، كما أنه يتميز بامتلاكه للقدرة الكبيرة على القيادة واتخاذ القرارات الصارمة، ولديهم قدرة كبيرة على التعامل مع المواقف المختلفة بحنكة وتأنٍ، فهم عادة يملكون زمام الأمور، وتستعرض «الوطن» في ضوء خدماتها اليومية والمتنوعة، حظك اليوم لمواليد برج السرطان على الصعيدين المهني والعاطفي، وفقًا لتوقعات خبيرة الأبراج والفلك عبير فؤاد، التي تقدمها لأصحاب البرج بشكل يومي.

حظك اليوم برج السرطان مهنيا

القمر في مربع برجك وقد تشعر بالتشوش وعليك ألا تتسرع اليوم في قراراتك وردود أفعالك!

حظك اليوم برج السرطان عاطفيا

اليوم كن صبورا أمام المشاكل وكل أشكال المعارضة.

ومن أبرز مشاهير برج السرطان الفنان هاني سلامة، ويوافق تاريخ ميلاده 4 يوليو.