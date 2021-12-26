حظك اليوم برج الدلو الأحد 26-12-2021 مهنيا وعاطفيا

يطالب الفلك والأبراج مولود برج الدلو بالحذر والحيظة فيما يتعلق بالأمور المادية، لكنه يعده بالكثير من الحظ على المستوى العاطفي والعائلي، وتستعرض «الوطن» في ضوء خدماتها اليومية والمتنوعة حظك اليوم لمواليد برج الدلو على الصعيدين المهني والعاطفي، وفقًا لتوقعات خبيرة الأبراج والفلك عبير فؤاد التي تقدمها لأصحاب البرج بشكل يومي.

حظك اليوم برج الدلو مهنيا

تنافر القمر ونبتون في منزلي المال يدفعك للبحث عن حقوقك، فقط كن حذرا في إدارتك للنواحي المهنية والمادية وتجنب التسرع.

حظك اليوم برج الدلو عاطفيا

القمر في منزلك الثامن يساعدك اليوم على الاقتراب ممن تحب وقد تكتشف أيضا أمور خافية أو تطمئنك معلومات.

ومن أبرز مشاهير برج الدلو الفنان عبدالله مشرف، ويوافق تاريخ ميلاده 15 فبراير.