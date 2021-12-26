حظك اليوم الأحد 26-12-2021 وتوقعات الأبراج مهنيا وعاطفيا

أيام قليلة تفصلنا عن نهاية العام الجاري، وبداية آخر جديد، ويبدأ الكثيرين في البحث عما تخبئة حركة النجوم والفلك للأبراج الأثني عشر خلال الشهور المقبلة، وما هي الأبراج التي تحالفها الحظ، والأبراج الأكثر سوءً، وتستعرض بوابة موقع جريدة «الوطن» استمرارًا للخدمات التي تقدمها لقرائها والمتابعين على مدار اليوم، حظك اليوم على الصعيدين المهني والعاطفي وفقًا لتوقعات خبيرة الفلك والأبراج عبير فؤاد، وذلك في السطور التالية..

حظك اليوم برج الحمل 26-12-2021 على الصعيد المهني

القمر يتنافر مع نبتون في منزلي الصحة، ومن المهم اليوم أن تنظم أفكارك وجهودك وعليك أن تعتني بصحتك.

حظك اليوم برج الحمل 26-12-2021 على الصعيد العاطفي

قد تشعر بالتشوش وعليك أن تتأنى في أقوالك مع شريك حياتك أو من تحب.

ومن أبرز مشاهير برج الحمل الفنانة داليا مصطفى، ويوافق تاريخ ميلادها 12 أبريل.

حظك اليوم برج الثور 26-12-2021 على الصعيد المهني

اليوم تصبو إلى الكمال مما يدفعك لإيجاد حلول مبتكرة لكل مشكلة في طريقك.

حظك اليوم برج الثور 26-12-2021 على الصعيد العاطفي

القمر في منزل الحب لذا أنت على موعد اليوم مع السعادة والحب.

ومن أبرز مشاهير برج الثور الفنانة ميريام فارس، ويوافق تاريخ ميلادها 3 مايو.

حظك اليوم برج الجوزاء 26-12-2021 على الصعيد المهني

القمر في مربع برجك يدفعك للتركيز على إصلاح أمور، وعليك أن تتحمل مسئولياتك عن طيب خاطر، وانتبه لحقوقك.

حظك اليوم برج الجوزاء 26-12-2021 على الصعيد العاطفي

اليوم ينصحك الفلك بالنظر للمستقبل وعدم الالتفات للماضي.

ومن أبرز مشاهير برج الجوزاء الفنان راغب علامة، ويوافق تاريخ ميلاده 7 يونيو.

حظك اليوم برج السرطان 26-12-2021 على الصعيد المهني

يمدك الفلك بالقدرة على الإقناع وعليك اليوم أن تنتهز الفرص، بشرط أن تنتبه لحقوقك.

حظك اليوم برج السرطان 26-12-2021 على الصعيد العاطفي

رغم التشوش.. القمر في منزل العلاقات يجعلك اليوم تبدو بكامل لياقتك وتسطع بالأفكار والنشاط.

ومن أبرز مشاهير برج السرطان الفنان شريف سلامة، ويوافق تاريخ ميلاده 12 يوليو.

حظك اليوم برج الأسد 26-12-2021 على الصعيد المهني

القمر ونبتون متنافران في منزلي المال، وعليك اليوم أن تعتني بخطواتك وأعمالك وتنظم مصروفاتك والتزاماتك المالية.

حظك اليوم برج الأسد 26-12-2021 على الصعيد العاطفي

القمر في منزلك الثاني وعليك أن تهتم بضبط حركتك وكلماتك كي لا تخسر من يؤيدك.

ومن أبرز مشاهير برج الأسد الفنانة شيماء سيف، ويوافق تاريخ ميلادها 1 أغسطس.

حظك اليوم برج العذراء 26-12-2021 على الصعيد المهني

الوضع الفلكي داعم ويساعدك على إثبات نفسك، وتعرف كيف تعالج المشاكل أولا بأول.

حظك اليوم برج العذراء 26-12-2021 على الصعيد العاطفي

القمر في برجك مما يمنحك اليوم تألقا وسحرا وجاذبية.

ومن أبرز مشاهير برج العذراء الفنانة الراحلة رجاء الجداوي، ويوافق تاريخ ميلادها 6 سبتمبر.

حظك اليوم برج الميزان 26-12-2021 على الصعيد المهني

تنافر القمر مع نبتون في منزلي الصحة يطالبك اليوم أن تهتم بصحتك وألا تبدد طاقتك فيما لا يفيد واعمل في صمت.

حظك اليوم برج الميزان 26-12-2021 على الصعيد العاطفي

ينصحك الفلك أن تحافظ على الكتمان، وأن تبتعد عن الزهو بنفسك، ولا تتكلم عن حياتك الشخصية.

ومن أبرز مشاهير برج الميزان الفنانة العالمية صوفيا لورين، ويوافق 20 سبتمبر.

حظك اليوم برج العقرب 26-12-2021 على الصعيد المهني

الوضع الفلكي داعم ويدفعك اليوم نحو المضي بثقة وجرأة وقد يدفعك الفضول لبحث أمرٍ ما وتتخذ قرارات صائبة.

حظك اليوم برج العقرب 26-12-2021 على الصعيد العاطفي

القمر في منزل الأصدقاء يدفعك نحو الاهتمام اليوم بمبدأ التكافل والتضامن مع الأحباب والأصدقاء.

ومن أبرز مشاهير برج العقرب الفنان محمد فراج، ويوافق تاريخ ميلاده 15 نوفمبر.

حظك اليوم برج القوس 26-12-2021 على الصعيد المهني

القمر في وضع معاكس وقد تعيش اليوم فترة دقيقة تتطلب منك التصرف بحكمة وتحفظ.

حظك اليوم برج القوس 26-12-2021 على الصعيد العاطفي

حاول اليوم أن ترى الإيجابيات فيمن حولك مثلما ترى السلبيات.

ومن أبرز مشاهير برج القوس الفنان وائل جسار، ويوافق تاريخ ميلاده 22 نوفمبر.

حظك اليوم برج الجدي 26-12-2021 على الصعيد المهني

القمر في منزل الحظ يساعدك أن تحقق تطورا وتكسب التقدير، والوقت مناسب للترتيب لسفر أو رحلة.

حظك اليوم برج الجدي 26-12-2021 على الصعيد العاطفي

اليوم تساعدك الأفلاك على تحقيق تفاهم مع من حولك وتحركهم بذكاء.

ومن أبرز مشاهير برج الجدي الفنانة ياسمين عبدالعزيز، ويوافق تاريخ ميلادها 16 يناير.

حظك اليوم برج الدلو 26-12-2021 على الصعيد المهني

تنافر القمر ونبتون في منزلي المال يدفعك للبحث عن حقوقك، فقط كن حذرا في إدارتك للنواحي المهنية والمادية وتجنب التسرع.

حظك اليوم برج الدلو 26-12-2021 على الصعيد العاطفي

القمر في منزلك الثامن يساعدك اليوم على الاقتراب ممن تحب وقد تكتشف أيضا أمور خافية أو تطمئنك معلومات.

ومن أبرز مشاهير برج الدلو الفنان عبدالله مشرف، ويوافق تاريخ ميلاده 15 فبراير.

حظك اليوم برج الحوت 26-12-2021 على الصعيد المهني

القمر في مواجهة برجك، ومن المهم أن تنتبه لحقوقك وحاول أن تتكلم بهدوء إذا حدث ما يعكر صفو مزاجك.

حظك اليوم برج الحوت 26-12-2021 على الصعيد العاطفي

إذا كنت متزوجا انتبه لأن علاقتك بشريك حياتك تحتاج اليوم لتفهّم وعناية جادة.

ومن أبرز مشاهير برج الحوت الفنانة دينا الشربيني، ويوافق تاريخ ميلادها 17 مارس.