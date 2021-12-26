حظك اليوم برج الحوت الأحد 26-12-2021 مهنيا وعاطفيا

على مواليد برج الحوت التزام الحذر خاصة على المستوى المهني، أما على المستوى العائلي والعاطفي، فعليهم الانتباه بشكل أكبر لعلاقاتهم الاجتماعية، وتستعرض «الوطن» في ضوء خدماتها اليومية والمتنوعة حظك اليوم لمواليد برج الحوت على الصعيدين المهني والعاطفي، وفقًا لتوقعات خبيرة الأبراج والفلك عبير فؤاد التي تقدمها لأصحاب البرج بشكل يومي.

حظك اليوم برج الحوت مهنيا

القمر في مواجهة برجك، ومن المهم أن تنتبه لحقوقك وحاول أن تتكلم بهدوء إذا حدث ما يعكر صفو مزاجك.

حظك اليوم برج الحوت عاطفيا

إذا كنت متزوجا انتبه لأن علاقتك بشريك حياتك تحتاج اليوم لتفهّم وعناية جادة.

ومن أبرز مشاهير برج الحوت الفنانة دينا الشربيني، ويوافق تاريخ ميلادها 17 مارس.